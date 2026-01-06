Samsung Display, die Panel-Schwester von Samsung Electronics, präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas neue OLED-Konzepte für AI-gestützte Anwendungen.

Im Fokus steht der sogenannte AI OLED Bot mit einem 13,4-Zoll-OLED als Roboter-Gesicht. Das Konzept demonstriert, wie Displays als interaktive Benutzeroberflächen für AI-gestützte Assistenzsysteme eingesetzt werden können. Ergänzend zeigt Samsung Display runde OLED-Displays, die in Lautsprecher-Prototypen integriert sind und visuelle Informationen anzeigen.

Automotive-Displays und Cockpit-Konzepte

Für den Automotive-Bereich zeigt das Unternehmen ein Digital-Cockpit-Konzept mit unterschiedlichen Display-Formfaktoren. Das 18,1-Zoll-Flexible-L-Display verbindet Mittelkonsole und Armaturenbrett zu einer durchgehenden Anzeige. Zusätzlich demonstriert Samsung Display ein OLED-Rücklicht, das Informationen wie Brems- oder Warnsignale an nachfolgende Fahrzeuge ausgeben kann.

Darüber hinaus stellt Samsung Display erstmals sein QD-OLED-TV-Panel für das Jahr 2026 vor. Das Panel erreicht eine Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits und zählt damit zu den hellsten selbstleuchtenden Displays. Laut Unternehmen kommen Samsung-Display-Panels inzwischen in mehr als 300 Tablet-, Laptop- und Monitor-Modellen zum Einsatz, was einer Verdreifachung gegenüber vor drei Jahren entspricht.

OLED-Technik für XR-Anwendungen

Im XR-Segment zeigt Samsung Display ein Headset-Konzept mit RGB-OLEDoS-Mikrodisplay. Das 1,4-Zoll-Display erreicht eine Pixeldichte von 5.000 PPI. Die mechanische Belastbarkeit faltbarer OLED-Panels demonstriert ein Roboter, der Basketbälle auf die Display-Oberflächen wirft.