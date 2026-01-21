Der deutsche Hersteller Expresso präsentiert auf der Euroshop 2026 den Smartshopper EyeQ vor. Damit erweitert das Unternehmen seine Modellreihe digitaler Einkaufswagen.

Die neue Variante basiert auf einem Zwei-Ebenen-Aufbau und integrierten Displays, Kameras, Nvidia-Chips und Wägezellen. Retailer sollen damit die Erkennungs- und Bezahlprozesse im Store vereinfachen. Die Colruyt-Gruppe aus Belgien gehört zu den ersten Kunden.

Warenkorb wird der Kasse mitgeteilt

Der Einkaufswagen erkennt per Kamera und integrierter Waage, was Kunden in ihn legen. An der Kasse kann der Wagen den Warenkorb aufrufen. Daraufhin kann der Kunde bezahlen – ohne Kassenband oder Produktscannen.

„Mit dem Smartshopper EyeQ legen wir die Basis für die vollautomatisierte Produkterkennung ohne manuelles Scannen“, sagt Karsten Grötecke, Geschäftsleiter Smart Retail bei Expresso.

Erweiterung mit Softwareunterstützung

Als All-in-One-Lösung ergänzt Expresso die Smartshopper-Reihe zudem um softwaregestützte Retail-Media-Funktionen. Alle Modelle lassen sich mit der Lösung des Big-Data-Partners Cyreen erweitern. Cyreen ist in Deutschland bereits aktiv: Einige Unternehmen der RTG Retail Trade Group starteten mit dem Technologie-Anbieter ein händlerübergreifendes Retail-Media-Netzwerk.

Der Smartshopper nutzt die CAP-Technologie von Cyreen, die Display und Sensordaten mit dem aktuellen Einkaufskorb verknüpft. Damit spielt der Wagen basierend auf seinem aktuellen Inhalt zielgenaue Werbung aus und führt dazu Realtime-Messungen durch. Laut Expresso läuft dies gemäß den DSGVO-Regelungen.

