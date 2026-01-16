Die Messe Düsseldorf erweitert das Programm der Euroshop 2026 um organisierte Guided Tours. Die Fachmesse für den Handel findet vom 22. bis 26. Februar 2026 in Düsseldorf statt. Das Tourenangebot richtet sich an Fachbesucherinnen und Fachbesucher und umfasst strukturierte Rundgänge auf dem Messegelände sowie erstmals eine Tour außerhalb der Messe.

Die Guided Tours führt die Messe in kompakten Kleingruppen durch und legt sie thematisch fokussiert an. Sie finden in englischer Sprache statt und dauern jeweils zwei bis zweieinhalb Stunden. Am ersten und letzten Messetag bietet die Messe jeweils eine Tour an, vom 23. bis 25. Februar bietet sie täglich eine Tour am Vormittag und eine am Nachmittag an. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiges Messeticket; Tickets für die Guided Tours sind über den offiziellen Euroshop-Ticketshop erhältlich.

Guided Tours und Programmpunkte

Inhaltlich gliedert die Messe das Angebot in mehrere Themenbereiche. Die Innovation Tour Retailtech behandelt Technologien aus dem Umfeld der Eurocis, darunter AI-basierte Systeme, Automatisierung und Smart-Store-Anwendungen. Die Guided Tour Energy Management & Optimization befasst sich mit Energie- und Ressourcensystemen für Handelsunternehmen. Die Guided Tour Sustainable Materials & Store Design zeigt Lösungen aus den Bereichen Shopfitting, Store Design und Visual Merchandising. Ergänzend bietet die Messe eine Guided Tour Foodservice Equipment an, die kostenfrei ist, ausschließlich auf Deutsch stattfindet und nur montags und mittwochs durchgeführt wird.

Erstmals ergänzt die Düsseldorf Store Tour das Programm außerhalb des Messegeländes. Die rund dreistündige Tour startet auf dem Messegelände und führt zu ausgewählten Handelsstandorten in der Düsseldorfer Innenstadt. Sie stellt Store-Konzepte aus den Bereichen Fashion und Food Retail vor. Auch für diese Tour sind Tickets über den offiziellen Euroshop-Ticketshop erhältlich.

Anzeige