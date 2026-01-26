In den vergangenen zwei Jahren waren es noch die Pilotprojekte – dieses Jahr stehen die großen Rollouts an. Ein weiterer großer Lebensmitteleinzelhändler hat den Integrator Stratacache damit beauftragt, seine Filialen in einen profitablen Mediakanal zu verwandeln: Das britische Unternehmen Iceland Foods wird in 766 Filialen von Iceland und The Food Warehouse ein Retail-Media-Netzwerk einrichten, das Digital-Signage-Displays, ein Content-Management-System und Sensortechnologie umfasst.

Um die Plattform mit präzisen Zielgruppendaten zu versorgen, wird Iceland Retail Media die Walkbase-Lösung von Stratacache nutzen, ein Sensorsystem ohne Kameras, mit dem das Netzwerk die Werbeimpressionen im Laden in Echtzeit verfolgen kann. Es wird die erste Einführung von Walkbase in Großbritannien sein.

„Im Bereich Retail Media reicht es nicht aus, einfach nur Werbung im Laden zu schalten, man muss auch die Impressionen und die Conversion nachweisen“, sagt Chris Riegel, Gründer und CEO von Stratacache. „Dank unserer Technologie kann das Team von Iceland Retail Media seinen Markenpartnern nicht nur genaue Leistungsberichte liefern, sondern auch wichtige Erkenntnisse über das Geschehen im Laden gewinnen, um seinen Werbekunden und Kunden einen besseren Service zu bieten.“

Auf der NRF in diesem Jahr hatte der Stratacache-CEO für Aufsehen gesorgt, als er für 2026 zwei Milliarden US-Dollar Umsatz für sein Retail-Media-Geschäft prognostizierte.

Umsatzanstieg verzeichnet

Adam Smith, Head of Retail Media bei Iceland Foods, ergänzt: „Mit dieser neuen Partnerschaft sind wir Vorreiter im Bereich Closed-Loop-Attribution auf globaler Ebene und bieten einen messbaren ROI über den gesamten Funnel hinweg, sowohl online als auch im Laden. Da der britische Retail-Media-Markt bis 2030 auf mehr als acht Milliarden Pfund anwachsen wird, positioniert uns unser datengestütztes Modell an der Spitze dieser Entwicklung.“

Die ersten Einsätze der Technologie haben Berichten zufolge messbare Ergebnisse geliefert. In einem Fall verzeichnete eine Gewürzmarke, die auf digitalen Screens im Laden beworben wurde, während der Kampagnenlaufzeit einen Umsatzanstieg von 10 Prozent sowie einen Anstieg des Transaktionsanteils um 17 Prozent.

Der Mediaverkauf für Iceland Retail Media wird weiterhin gemeinsam vom internen Team von Iceland und der PRN Mediasales-Abteilung von Stratacache verwaltet.

Anzeige