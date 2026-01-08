invidis startet gemeinsam mit Samsung ein neues Gewinnspiel für die Digital Signage-Community: Zu gewinnen gibt es ein 32 Zoll Color E-Paper Display von Samsung (Modell EMDX) – eine besonders energieeffiziente Displaylösung. Es eignet sich für alle, die analoge Anzeigen digital aufrüsten möchten, eine papierähnliche Optik regulären Displays vorziehen oder einfach die aufstrebende E-Paper-Technologie ausprobieren möchten.

So funktioniert die Teilnahme:

Teilnahmebedingung ist der Download des invidis-Guides „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Das Gewinnspiel läuft zwei Wochen lang vom 8. Januar bis einschließlich 22. Januar 2026.

Der Gewinn: Samsung Color E-Paper Display (32 Zoll, EMDX)

Das Samsung EMDX basiert auf der E Ink Spectra 6 Color E-Paper-Technologie und ist speziell für den stromsparenden Dauerbetrieb konzipiert. Inhalte werden statisch und in einer papierähnlichen Optik dargestellt und lassen sich remote aktualisieren, über Samsung VXT oder kompatible CMS-Plattformen – ideal für Retail, Corporate Communication oder öffentliche Informationsflächen.

Technische Eckdaten im Überblick:

Aktiver Anzeigebereich: 696 × 391 mm

Native Auflösung: 2.560 × 1.440 Pixel

Betrieb: 24/7

Displaytechnologie: E Ink Spectra 6 Color ePaper

Das ultradünne und leichte Design ermöglicht eine schnelle Installation und flexible Einsatzmöglichkeiten an unterschiedlichsten Standorten. Besonders praktisch: Dank USB-C-Kompatibilität und integriertem Akku kann das Display auch ohne feste Stromquelle betrieben werden – ein Vorteil für temporäre Installationen oder Standorte ohne klassische Infrastruktur.

Jetzt teilnehmen

Wer sich das Samsung Color E-Paper Display sichern möchte, lädt einfach das Whitepaper „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“ herunter und nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Hier geht es zum Download.

Das Gewinnergerät wird im Anschluss unter allen qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost.

Viel Erfolg!