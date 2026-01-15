invidis präsentiert

LED-Highlights aus aller Welt

Von der Sphere bis zu den Piccadilly Lights, von Berlin bis Seoul: Wir zeigen ikonische LED-Installationen, die international Aufsehen erregt haben. Laden Sie sich den neuen Report von invidis herunter.
Der invidis Report "Best of LED - Globale Highlights der Technologie" (Foto: invidis)
Die Direct-View-LED-Technologie ist mittlerweile der Referenzstandard für große Digital Signage-Experiences. Unser Whitepaper „Best of LED“ zeigt ausgewählte Best Practices aus Deutschland und internationalen Märkten – von großen DooH-Installationen bis hin zu technisch anspruchsvollen, immersiven LED-Experiences.

Laden Sie sich hier den Report „Best of LED – Globale Highlights der Technologie“ herunter.

Für das Whitepaper haben wir internationale Beispiele aus den wichtigsten Verticals zusammengestellt:

  • DooH
  • Corporate
  • Retail
  • Sports
  • Kino
  • Immersive Experiences
  • Flughäfen

