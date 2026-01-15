Die Direct-View-LED-Technologie ist mittlerweile der Referenzstandard für große Digital Signage-Experiences. Unser Whitepaper „Best of LED“ zeigt ausgewählte Best Practices aus Deutschland und internationalen Märkten – von großen DooH-Installationen bis hin zu technisch anspruchsvollen, immersiven LED-Experiences.
Laden Sie sich hier den Report „Best of LED – Globale Highlights der Technologie“ herunter.
Für das Whitepaper haben wir internationale Beispiele aus den wichtigsten Verticals zusammengestellt:
- DooH
- Corporate
- Retail
- Sports
- Kino
- Immersive Experiences
- Flughäfen
Die Beispiel-Installationen sind über den Globus verteilt – viele davon hat invidis persönlich besichtigt. Erhalten Sie einen ikonischen Überblick und laden Sie sich jetzt den Report herunter.