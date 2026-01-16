Das Multitouch-Tech-Unternehmen Interactive Scape zeigt auf der ISE 2026 die Weiterentwicklungen seiner Scape-X-Technologie. Das Unternehmen erweitert dabei die AI-basierte Interaktion. Auf Multitouch-Tischen und weiteren Materialoberflächen ist damit eine AI-Nutzererkennung möglich.

Bisher konnten die Oberflächen bereits Smartphones erkennen und mit ihnen interagieren. Nun erkennt Scape X auch Finger- und Handorientierungen sowie die Positionen von Personen rund um den Tisch. Die Inhalte werden dementsprechend angepasst.

Gemeinsam mit Monomango zeigt Interactive Scape Anwendungen, die mit Scape X möglich sind. Dazu gehören Konfiguratoren, haptische Digital Twins und Datenvisualisierungen.

Neues Zertifizierungsprogramm

Zudem informiert Interactive Scape über das neue Scape X Certification Programm. Integratoren können darüber eigene PCAP-Displays lizenzieren. Als Beispiel ist dafür am Stand ein 43-Zoll-Display von TSI Touch installiert.

Außerdem setzt die ISE 2026 Scape X wieder selbst ein: In der Rebooking Area können Messebesucher somit Sponsoringangebote und Meetingräume einsehen. Die ISE-Crew stellt damit Informationen zur Messe georeferenziert und parallel für mehrere Nutzer dar.

Die Hallenpläne für die ISE 2027 stehen dabei ebenfalls auf interaktiven Tischen zur Verfügung. Mit Scape X Mobile können Aussteller so Daten auf ihren eigenen Geräten speichern.

Über die Neuheiten können sich Messebesucher am Stand 2W620 informieren.

