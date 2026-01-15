Alfalite tritt auf der ISE 2026 mit zwei benachbarten Ständen in Halle 4 auf. Das Unternehmen zeigt dort LED-Technologie für professionelle Anwendungen sowie konkrete Einsatzszenarien für sicherheitskritische Umgebungen.

Am Stand 4Q300 präsentiert Alfalite seine eigene LED-Technologie. Gezeigt werden unter anderem die Serien UHD Finepix Matix Alfacob und Alfamip für feste Installationen in Corporate-, Broadcast-, Defence- und sicherheitskritischen Umgebungen. Ergänzend stellt Alfalite Neopix Matix Alfacob für Rental-, Event- sowie Virtual-Production-XR-Anwendungen vor. Zum Portfolio zählen außerdem Litepix für den Vermietmarkt und Modularpix Pro für feste Installationen. Alle gezeigten Serien basieren auf der unternehmenseigenen Matix-Technologie.

Gegenüber am Stand 4Q400 zeigt Alfalite eine Anwendung für Kontrollräume. Auf Basis der Serie UHD Finepix Matix Alfacob bildet das Unternehmen ein Kontrollraum-Szenario mit Echtzeit-3D-Visualisierungen sowie gesicherten, verschlüsselten Signalwegen ab. Die Präsentation ist Teil des “Connectivity Ecosystem”, an dem unter anderem Brainstorm, Domo, Eutelsat, One Way, FOR-A, Dejero, Ontario Solutions und RGB Spectrum beteiligt sind.

Zusätzlich stellt Alfalite LED-Displays im Rahmen des Connectivity Ecosystems am gemeinsamen Stand von Ontario Solutions und Dejero in Halle 4 bereit.

Alfalite ist auf der ISE 2026 in Halle 4 an den Ständen 4Q300, 4Q400 sowie am Partnerstand von Ontario Solutions und Dejero vertreten.