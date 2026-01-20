Der internationale Verband Avixa ist wieder auf der ISE 2026 in Barcelona vertreten und präsentiert vom 3. bis 6. Februar auf dem Messegelände sein Avixa TV Studio mit aktuellen Broadcast-AV-Lösungen. Gezeigt werden Livestreaming-Formate, Podcast-Produktionen sowie praxisnahe Demos mit lokaler Regie.

Das Avixa TV Studio zeigt virtuelle und Green-Screen-Produktionen sowie einen Anchor Desk für Diskussionsformate und integriert Kamera-, Audio- und AR-Technik in ein durchgängiges Broadcast-Szenario. Partner für die Umsetzung waren Ross Video, AI Media, AWS, Barco, Crestron, Cuescript, Diversified, Forecast, Ikan, Procyc, PTZ Optics, Resi, Telestream und Shure.

Während der ISE produziert das Avixa TV Studio Liveformate direkt von der Messe. Ergänzend finden täglich um 13:00 Uhr Workshops statt. Das Studio ist auf der ISE 2026 am Stand EA900 vertreten.

