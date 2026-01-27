Mit der Korus Series erweitert Christie Digital sein Portfolio um kompakte 1DLP-Laserprojektoren mit nativer 4K-UHD+-Auflösung. Der Marktstart erfolgt im Rahmen der ISE 2026 in Barcelona.

Christie Digital hat mit der Korus Series eine neue Familie kompakter 1DLP-Laserprojektoren vorgestellt, die 4K-UHD+-Auflösung, hohe Helligkeit und professionelle Installationsflexibilität in einem leichten Formfaktor kombinieren. Die neue Produktlinie feiert ihre Premiere auf der ISE 2026 in Barcelona, wo die Projektoren für ein großformatiges Projection-Mapping-Showcase eingesetzt werden.

Die Korus Series umfasst vier Modelle, darunter zwei TAA-konforme Varianten, mit einer Helligkeit von bis zu 14.250 Lumen. Basis ist Christies 0,8-Zoll-HEP-DMD-Technologie, die native 4K-UHD+-Auflösung mit einem nativen Kontrast von 1.500:1 und einem dynamischen Kontrast von bis zu 25.000:1 verbindet und zugleich auf eine hohe Lumen-pro-Watt-Effizienz ausgelegt ist. Mit einem Gewicht von 17,2 Kilogramm positioniert Christie die Plattform als portable Lösung für Rental- und Staging-Anwendungen, Events sowie Festinstallationen.

Die Korus Series unterstützt einen omnidirektionalen Betrieb und bietet acht wechselbare Objektive, darunter eine Z-förmige Ultra-Short-Throw-Option, um flexible Installationen in platzkritischen oder architektonisch komplexen Umgebungen zu ermöglichen. Umfangreiche Konnektivitätsoptionen sollen die Integration in Live-Events, immersive Erlebnisse und Large-Venue-Installationen vereinfachen.

Christie hat die Serie zudem mit integrierten Werkzeugen für Warping, Blending und Alignment ausgestattet, darunter Twist zur geometrischen Korrektur, optional Mystique für kamerabasierte Kalibrierung sowie die Kompatibilität mit Christie Intelligent Camera Systemen. Unterstützt werden sowohl aktives als auch passives 3D, wodurch sich die Einsatzbereiche auf Simulation, Visualisierung und immersive Display-Anwendungen erweitern.

Nach Angaben von Christie ist die Korus Series darauf ausgelegt, eine vollständige 4K-Leistung in einem kleineren und leichteren Gehäuse als vergleichbare Projektoren dieser Helligkeitsklasse bereitzustellen und richtet sich damit an den ProAV-Markt. Die neuen Projektoren sind ab sofort bestellbar.

3K500 ist der Stand auf der ISE, an dem Christie seine Produkte präsentiert.

