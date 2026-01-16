Zur ISE 2026 in Barcelona stellt Datapath erstmals die Aligo Workstation vor und zeigt vom 3. bis 6. Februar 2026 eine neue Bedienoberfläche für Kontrollräume. Die Lösung ist für den Einsatz in missionskritischen Umgebungen ausgelegt und adressiert die Bedienung und Steuerung von Kontrollraum-Umgebungen.

Die Aligo Workstation ergänzt die Kontrollraumplattform Aetria als speziell entwickelte Benutzeroberfläche für missionskritische Umgebungen. Sie bietet eine Echtzeitsteuerung und ist in die AV-over-IP- und KVM-Plattform Aligo eingebunden. Nach Angaben des Herstellers ermöglicht die Workstation eine KVM-Steuerung über mehrere Bildschirme hinweg mit Latenzen im Submillisekundenbereich.

Zum Einsatz kommt die integrierte Onecontrol-Technologie. Anwender wechseln Tastatur- und Mausfokus über mehrere Displays hinweg allein durch Cursorbewegungen. Zusätzliche Hardware oder Tastenkombinationen sind dafür nicht erforderlich. Unterstützt werden HD-, 4K- und Ultrawide-Displays. Quellen lassen sich öffnen, Layouts speichern und innerhalb des Aetria-Ökosystems abrufen. Ergänzend steht eine Benutzer- und Rechteverwaltung mit direktem Hardwarezugriff zur Verfügung.

Während der Messe tritt Datapath gemeinsam mit dem neuen Eigentümer Vitec auf. Nach der Übernahme führte Vitec seine IPTV-Distributionslösungen mit den Video-Wall- und Kontrollraumlösungen von Datapath zusammen. Die Produktnamen des Herstellers bleiben innerhalb des Portfolios erhalten.

Datapath ist in Barcelona auf dem Stand 5C500 zu finden.

