Auf der ISE 2026 treffen europäische und lateinamerikanische AV‑Märkte erneut aufeinander: Die Messe richtet zum dritten Mal das „European Latin America AV Forum“ (ELAF) aus. Damit rückt die ISE die wachsende Bedeutung Lateinamerikas für die globale ProAV‑Industrie in den Fokus.

invidis moderiert erneut dabei das Panel „Bridging Latin America and Europe: Insights from the Frontline“, in dem Experten beider Regionen Marktdynamiken, Geschäftsansätze und Entwicklungsperspektiven analysieren.

Panel-Liste

Christopher Manhey, Founder & Director – Omni Soundlab

Daniel Agüero Kerse, President – Signo Corporación

Sebastián Obregón, Mitbegründer und CEO – Enmedio

Moderator

Florian Rotberg, Managing Director – invidis consulting

Die Gesprächsrunde beleuchtet praktische Erfahrungen, Herausforderungen und Strategien, die das Wachstum der AV‑ und Kreativwirtschaft in beiden Regionen prägen. Das Panel diskutiert, wie sich Integratoren hin zu Managed Services bewegen und weshalb Retail Media sowie nachhaltiges Lifecycle‑Management neue Finanzierungs‑ und Nutzungsmodelle im Handel vorantreiben.

Es wird dabei auch aufgezeigt, wie Omni Soundlab beispielhaft für den wachsenden Markt immersiver Audio‑ und Raumkonzepte steht und warum solche Formate in Europa und Lateinamerika zunehmend kulturelle und kommerzielle Anwendungen prägen.

Zudem wird dargelegt, wie regionale Integratoren wie Signo durch lokale Marktkenntnisse punkten und sich gleichzeitig an Managed Services, hybride Arbeitsumgebungen und IP‑basierte Enterprise‑AV‑Lösungen anpassen müssen.

Hintergrund: ProAV in Lateinamerika Lateinamerikas AV‑Markt gewinnt deutlich an Dynamik, getragen von Digital Signage, DooH, Enterprise‑Lösungen und einer lebendigen Entertainment‑Kultur mit starkem Interesse an immersiven Erlebnissen. Trotz politischer Unsicherheiten – etwa aufgrund von Handelsstreitigkeiten mit den USA – steigt die Nachfrage in vielen Ländern kontinuierlich. Neben Brasilien und Mexiko treiben auch Kolumbien, Argentinien und Chile den Markt voran, unterstützt durch gut entwickelte Medienlandschaften und einen wachsenden Tourismussektor, der Investitionen in Audio‑, Video‑ und IP‑Infrastrukturen fördert. Hersteller berichten zwar von hohen Kosten und komplexen Importregelungen, insbesondere in Brasilien, gleichzeitig wächst der Bedarf an Modernisierungen in Stadien, Flughäfen, Universitäten und Unternehmensumgebungen. Die Live‑Event‑Branche fungiert als Wachstumsmotor und führt zu steigenden Investitionen in LED‑Technik und Audio­systeme. Diese Dynamik überträgt sich auf Hospitality und Retail, wo Digital Signage entscheidend dazu beiträgt, internationale AV‑over‑IP‑Standards zu erreichen. Auch in Sektoren wie Bildung, Bergbau, öffentliche Sicherheit und Verkehr steigt der Bedarf an Kontrollräumen, Videowalls und IP‑basierten Kollaborationslösungen. Integratoren betonen, dass jedes Land mit eigenen Importvorschriften, politischen Rahmenbedingungen und Projektzeiträumen arbeitet und daher langfristige Marktpräsenz entscheidend ist. Mexiko nimmt eine Sonderrolle ein, da die Fifa‑Weltmeisterschaft 2026 umfassende AV‑Investitionen in Stadien, Verkehrsinfrastruktur, Hotels und Flughäfen auslöst. Gleichzeitig machen mögliche US‑Zölle die Diversifizierung von Lieferketten erforderlich. Der tourismusgetriebene Ausbau von Entertainment‑Formaten, Themenrestaurants und Erlebnisorten verstärkt den Trend zusätzlich. Insgesamt präsentiert sich Lateinamerikas AV‑Sektor als wachstumsstark, widerstandsfähig und reich an Chancen – trotz konjunktureller Schwankungen.

