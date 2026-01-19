-basierte Plattform für Broadcast-Grafiken sowie zwei neue Lösungen für virtuelle Produktion und datenbasierte Inhalte.

Emergent zeigt auf der ISE 2026 vom 3. bis 6. Februar 2026 in Barcelona eine AI-basierte Plattform für Medienproduktion.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen die Produktneuheiten Pulsar VS und Nova GFX. Beide Lösungen unterstützen die Erstellung von Broadcast-Grafiken, virtuelle Produktion sowie die Verarbeitung datenbasierter Inhalte. Die Produkte feiern ihre Premiere auf der ISE 2026.

Pulsar VS ist eine AI-gestützte Lösung für virtuelle Produktion und Playout-Steuerung. Das System erzeugt virtuelle Umgebungen auf Basis von Texteingaben und stellt AI-generierte, editierbare Medieninhalte bereit. Nach Angaben des Unternehmens ist Pulsar VS als kompakte Einheitenlösung ausgelegt und arbeitet mit gängigen Kamera-Tracking-Systemen zusammen. Die virtuellen Sets basieren auf einer Unreal-Engine-Umgebung.

Nova GFX, eine AI-basierte Plattform zur Aggregation von Daten und zur Erstellung von Broadcast-Grafiken, verarbeitet Datenquellen aus Bereichen wie Sport, Finanzen, Wahlen, Social Media und Unternehmenskommunikation und wandelt diese automatisiert in grafische Inhalte um. Zusätzlich umfasst die Plattform Werkzeuge zur Erstellung wiederverwendbarer Templates sowie Funktionen zur Integration und Konvertierung unterschiedlicher Datenformate.

Emergent zeigt Nova GFX am Stand von ROE Visual in Halle 3, Stand 3C500.

