LED Studio stellt auf der ISE 2026 die Plattform Osiris für Simulationsumgebungen sowie das doppelseitige LED-System Gemini mit gemeinsamem Gehäuse vor.

Osiris ist ein LED-Display mit einem Pixelpitch von 0,9 Millimetern. Das System arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 240 Hertz und unterstützt Mehrpunkt-Perspektiven für dreidimensionale Visualisierungen. Als Einsatzfelder nennt LED Studio Trainings-, Test- und Simulationsanwendungen. Das Display ist für gebogene Installationen ausgelegt und nutzt Chip-on-Board-LED-Module mit fest integrierter, CNC-gefertigter Krümmung.

Das System verfügt über redundante Strom- und Datenpfade. Die Wartung erfolgt von der Vorderseite über magnetisch befestigte Module, die ausgetauscht werden können. Auf der Messe zeigt LED Studio die Lösung in einer Fahrsimulator-Anwendung, die gemeinsam mit dem Partner Livewire umgesetzt ist.

Doppelseitiges Display in einem Gehäuse

Gemini ist ein doppelseitiges LED-Display in einem 58 Millimeter flachen Gehäuse. Beide Display-Seiten arbeiten unabhängig voneinander. LED Studio nennt Konfigurationen aus Highbrightness-Displays für Außenanwendungen und fein auflösenden Displays für Innenanwendungen. Das Gehäuse misst 500 mal 500 Millimeter bei einem Seitenverhältnis von 1:1.

Das System ist für Installationen im Retail-, Transport- und Informationsumfeld vorgesehen. Strom- und Datenanbindung sind im Gehäuse integriert, die Wartung erfolgt von der Vorderseite.