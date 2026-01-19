Integrated Systems Europe benennt Matt Clark als Creative Keynote Speaker für die ISE 2026. Der Gründer von United Visual Artists erläutert in seinem Vortrag den Entstehungsprozess des Mapping-Projekts „Hidden Order“ an der Casa Batlló. Die Keynote findet am 3. Februar von 15:30 bis 16:15 Uhr in Raum CC4.1 statt.

„Hidden Order“ entsteht als fünfte Ausgabe des jährlichen Mappings der Casa Batlló. Die Präsentation am Bau des berühmten Architekten Antoni Gaudí ist für den 31. Januar und den 1. Februar angesetzt. Das Werk nutzt die Architektur des Wohn- und Geschäftshauses als Grundlage und setzt Licht, Bewegung und Klang ein.

Ab dem 31. Januar eröffnet zudem die Ausstellung „Beyond the Façade“. Sie erweitert das äußere Mapping im Innenraum der Casa Batlló. Die Installation zeigt den künstlerischen Prozess und überträgt Elemente der Fassadenarbeit in eine immersive Umgebung. Besucher sehen dort Licht, Bewegung und Technik im Zusammenspiel.

Die AI-Keynote hält Sol Rashidi. Diese trägt den “The AI Reality Check: What It Takes to Scale and the Future of Leadership”. Die weltweit anerkannte AI-Expertin wird sich darin Frameworks, Modellen und den Rollen von AI-Governance und Cybersicherheit annehmen.

