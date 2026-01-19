Der britische Künstler Matt Clark führt kurz vor der ISE 2026 in Barcelona sein Projection‑Mapping an der Casa Batlló vor. Das Kunstwerk „Hidden Order“ entsteht in Zusammenarbeit mit United Visual Artists.

Die Produktion nutzt die Gebäudestruktur des berühmten Architekten Antoni Gaudí als Grundlage und Instrument. Damit entsteht eine visuelle Darstellung der architektonischen Formen. Die Show findet abends am 31. Januar sowie am 1. Februar statt.

Die Gestaltung greift Anregungen aus Geometrie und Natur auf, die Antoni Gaudí geprägt haben. Licht, Bewegung und Klang strukturieren die Sequenzen. Die Fassade wird dafür in einzelne Ebenen zerlegt und anschließend neu kombiniert. Choreografie und menschliche Bewegung dienen als zusätzliche Elemente. Das Werk bewegt sich zwischen Abstraktion und Figuration.

United Visual Artists entwickeln somit ein steuerbares visuelles System und arbeiten dafür mit technischen Spezialisten zusammen. Der Prozess umfasst Untersuchungen, Prototyping und die Umsetzung vor Ort. Technische und architektonische Bedingungen am Gebäude prägen die Gestaltung.

Gleichzeitige Eröffnung einer Ausstellung

Parallel eröffnet im Casa Batlló die Ausstellung „Beyond the Façade“ im zweiten Stock. Sie läuft über fünf Monate. Die Show erweitert das Thema des Mappings und zeigt Systeme und Abläufe, die der Arbeit zugrunde liegen.

Besucherinnen und Besucher begegnen einer Umgebung aus Licht, Bewegung und Architektur. Matt Clark hält zudem die Creative Key Note auf der ISE 2026.

