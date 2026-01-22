Sony erweitert sein LED-Portfolio um die Crystal LED S-Series. Zwei neue Modelle ergänzen das Angebot im mittleren Preissegment.

Sony erweitert sein Crystal-LED-Portfolio und stellt mit der S-Serie eine neue LED-Reihe vor, die im mittleren Preissegment positioniert ist. Die Serie ergänzt die bisherigen Crystal-LED-Modelle der BH- und CH-Serien und richtet sich an großformatige Installationen in Unternehmens-, Bildungs- und gewerblichen Umgebungen.

Die Crystal LED S-Series umfasst die Modelle ZRD-S12G und ZRD-S15G. Beide bieten eine maximale Helligkeit von 800 Candela pro Quadratmeter bei Pixelabständen von 1,25 Millimeter beziehungsweise 1,56 Millimeter. Die Displays basieren auf Direct-View-LED-Technologie und sind modular aufgebaut, wodurch unterschiedliche Displaygrößen und -formate realisiert werden können. Die Serie ist für Anwendungen wie Showrooms, Foyers, Museen, Bildungseinrichtungen und Kontrollzentren vorgesehen.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Sony setzt bei der S-Series auf eine Antireflexions-Oberflächentechnologie, die auch bei hellen Umgebungen eine gleichmäßige Darstellung ermöglicht. Die Gehäusetiefe beträgt 45 Millimeter, was die Wandinstallation vereinfacht. In Verbindung mit geeigneten Wandhalterungen erfüllt die Serie die Anforderungen der Europäischen Barrierefreiheitsrichtlinie. Die Displays lassen sich zudem in die Novastar-Videoprozessoren der COEX-Serien MX30 und MX40 Pro integrieren.

Die Crystal LED S-Series ist für den energieeffizienten Dauerbetrieb ausgelegt und verfügt über vorkalibrierte Module sowie einen Oberflächenschutz. Die Markteinführung ist für das Ende des Frühjahrs 2026 geplant. Auf der ISE 2026 wird Sony die Serie am Stand 3E300 in Halle 3 präsentieren.

Anzeige