Die ISE wächst weiter – und bei zahlreichen neuen und bewährten Produkten im ProAV- und Digital-Signage-Bereich kann ein Messebesuch schnell zur Herausforderung werden. Wie jedes Jahr gibt invidis den Überblick über Aussteller und Produkte. Damit lässt sich der Besuch in Barcelona besser planen.
Mit invidis zur ISE 2026
Diese Austeller sind für dieses Jahr bereits im Überblick:
Absen, AUO Display Plus, Connectsignage, Hikvision, Humly, LED Studio, Lightware, MSolutions, Optoma, Panasonic, PlexusAV, Purelink, PPDS, Uniguest, Sharp, Sony, Syscomtec
Die Liste wird laufend aktualisiert. Hier sind die Meldungen nach Kategorie geordnet:
Hardware
ISE 2026: PPDS zeigt neue Generation der Mediasuite-TVs | invidis
ISE 2026: Avocor und AUO Display Plus treten gemeinsam auf
ISE 2026: Hikvision zeigt ProAV-Ökosystem | invidis
ISE 2026: LED Studio zeigt Osiris und Gemini | invidis
ISE 2026: Sony zeigt AV-Lösungen für fünf Branchen | invidis
ISE 2026: Optoma präsentiert ZK1000 | invidis
ISE 2026: Panasonic zeigt Projektion und LED | invidis
ISE 2026: Sharp zeigt neue Projektoren | invidis
Software
ISE 2026: Humly zeigt neue Generation von Visitor | invidis
ISE 2026: Uniguest zeigt Hub-Plattform | invidis
ISE 2026: Connectsignage mit neuer CMS-Oberfläche | invidis
Peripherie
ISE 2026: Lightware präsentiert USB-C-Technik und AV-over-IP | invidis
ISE 2026: MSolutions präsentiert neuen USB-C-Extender | invidis
ISE 2026: PlexusAV zeigt erste HDBaseT-3.0-Lösungen | invidis
ISE 2026: Purelink zeigt USB-C- und AV-Lösungen | invidis
ISE 2026: Syscomtec rückt AV-over-IP in den Mittelpunkt | invidis