Auf der ISE 2026 in der Fira de Barcelona zeigt die ProAV- und Digital-Signage-Branche Bewährtes und Neues. invidis gibt dazu den Überblick.
Die Digital Signage- und ProAV-Branche trifft sich zur ISE 2026 in Barcelona (Foto: Integrated Systems Europe)
Die ISE wächst weiter – und bei zahlreichen neuen und bewährten Produkten im ProAV- und Digital-Signage-Bereich kann ein Messebesuch schnell zur Herausforderung werden. Wie jedes Jahr gibt invidis den Überblick über Aussteller und Produkte. Damit lässt sich der Besuch in Barcelona besser planen.

Mit invidis zur ISE 2026

Diese Austeller sind für dieses Jahr bereits im Überblick:

Absen, AUO Display Plus, Connectsignage, Hikvision, Humly, LED Studio, Lightware, MSolutions, Optoma, Panasonic, PlexusAV, Purelink, PPDS, Uniguest, Sharp, Sony, Syscomtec

Die Liste wird laufend aktualisiert. Hier sind die Meldungen nach Kategorie geordnet:

Hardware

ISE 2026: PPDS zeigt neue Generation der Mediasuite-TVs | invidis

ISE 2026: Avocor und AUO Display Plus treten gemeinsam auf

ISE 2026: Hikvision zeigt ProAV-Ökosystem | invidis

Optoma bringt seinen neuen Projektor ZK1000 zur ISE 2026 mit. (Foto: Optoma)
ISE 2026: LED Studio zeigt Osiris und Gemini | invidis

ISE 2026: Sony zeigt AV-Lösungen für fünf Branchen | invidis

ISE 2026: Optoma präsentiert ZK1000 | invidis

Konferenzraum mit Display-Anwendung (Foto: Panasonic)
ISE 2026: Panasonic zeigt Projektion und LED | invidis

ISE 2026: Sharp zeigt neue Projektoren | invidis

Software

ISE 2026: Humly zeigt neue Generation von Visitor | invidis

ISE 2026: Uniguest zeigt Hub-Plattform | invidis

ISE 2026: Connectsignage mit neuer CMS-Oberfläche | invidis

Peripherie

ISE 2026: Lightware präsentiert USB-C-Technik und AV-over-IP | invidis

ISE 2026: MSolutions präsentiert neuen USB-C-Extender | invidis

ISE 2026: PlexusAV zeigt erste HDBaseT-3.0-Lösungen | invidis

MSolutions stellt den neuen MS-DPA-CP auf der ISE 2026 vor. (Foto: MSolutions)
ISE 2026: Purelink zeigt USB-C- und AV-Lösungen | invidis

ISE 2026: Syscomtec rückt AV-over-IP in den Mittelpunkt | invidis