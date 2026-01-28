LG Electronics präsentiert auf der ISE 2026 das neue LG Magnit Micro‑LED‑Display LMPB. Das Unternehmen richtet dabei das Modell auf großformatige kommerzielle Installationen aus. Die Lösung bietet somit Ultra‑HD‑Auflösung und skalierbare Bildschirmkonfigurationen. Zudem unterstützt der Controller Auflösungen bis 8K. Ein kombinierter Zusammenschluss mehrerer Controller bringt laut LG sogar höhere Auflösungen.

LG Electronics integriert dabei die Line‑to‑Dot‑Technologie. Diese Technik begrenzt Pixelfehler auf einzelne Punkte, damit Störungen auf großen Flächen reduziert bleiben. Zudem führt LG Electronics eine schwarze Frontbeschichtung ein, die den Kontrast verbessert, tiefere Schwarztöne liefert und das Modul gegen äußere Einwirkungen schützt.

Zusätzlich ermöglicht das Modell Installationen, bei denen die LED‑Cabinets und der Controller bis zu zehn Kilometer voneinander entfernt montiert werden. Dafür setzt LG Electronics Glasfaserkabel ein, damit mehrere Displays von einem zentralen Standort aus betrieben und verwaltet werden können. Die Cabinets lassen sich zudem kombinieren, damit Installationen in verschiedenen Formaten entstehen.

Die Lösung adressiert damit Anwendungen in Hallen, Auditorien, Konferenzräumen sowie im Premium‑Retail, in Broadcast‑Studios und Leitständen.

„Das neue LG Magnit Display vereint Funktionen, die immersive Seherlebnisse und die Betriebssicherheit bieten, die unsere B2B‑Kunden erwarten“, sagt Nicolas Min, Leiter Information Display Business bei LG Information Display.

Auf der ISE 2026 ist LG am Stand 3K100 zu finden.

