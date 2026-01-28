Infiled präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona mehrere neue LED-Display-Serien und Anwendungslösungen. Der Hersteller stellt vom 3. bis 6. Februar Produktneuheiten für Unternehmen, Kontrollräume, DooH, Einzelhandel, Broadcast sowie Rental- und Staging-Anwendungen vor.

Der Messestand ist so gestaltet, dass die eingesetzten LED-Displays die Standarchitektur strukturieren und unterschiedliche Formate vergleichbar machen. Dabei werden Installationsszenarien mit Fokus auf Skalierbarkeit, Betrieb und Content-Darstellung in verschiedenen Umgebungen. Zudem ermöglicht ein zentraler „Tech Boulevard“ ermöglicht den direkten Vergleich unterschiedlicher Technologien und Bauformen.

Ebenfalls gezeigt wird die Outdoor-LED-Skin-Serie Infipixmk2, die eine Helligkeit von bis zu 8.000 Nits erreicht. Darüber hinaus arbeiten die Displays mit einer Bildwiederholrate von 3.840 Hertz und sind für frei formbare, auch gekrümmte Oberflächen ausgelegt. Der Pixelabstand beträgt 10 Millimeter, die Module messen 60 mal 60 Millimeter und lassen sich einzeln ansteuern, um individuelle Installationen umzusetzen.

Weitere Highlights sind die transparente LED-Plattform Mirak mit bis zu 90 Prozent Transparenz sowie das modulare Rental-System Black Widow AMT inklusive softwarebasierter Umschaltung der Auflösung.

