Auf der ISE 2026 erhält das Audio-Konferenzsystem HDL310 von Nureva eine Coverage Map sowie automatisierte Kameraschaltfunktionen. Die Funktionen basieren auf koordinatenbasierter XY-Schallortung und zeigen in Echtzeit, an welchen Positionen im Raum Sprache erfasst wird. Die Darstellung erfolgt als zweidimensionale Übersicht innerhalb der Nureva-App.

Auf Basis der XY-Schalldaten lassen sich Kamerazonen definieren und einzelnen Kameras oder Presets zuweisen. Sobald Personen im Raum sprechen oder sich bewegen, aktiviert das System automatisch die jeweils zugeordnete Kamera. Die Verwaltung der Mikrofonabdeckung und der Kamerazonen erfolgt zentral über die Nureva-App. Bei Änderungen der Raumkonfiguration können vordefinierte Raumprofile ausgewählt werden, die die entsprechenden Einstellungen ohne manuelle Neukalibrierung anwenden.

Kamerazonen und automatische Umschaltung

Die Kameraschaltung erfolgt in Kombination mit dem Multikamera-Selector Inogeni Cam230. Im Unterschied zu klassischen Kamera-Umschaltlösungen sind keine zusätzlichen Tisch- oder Deckenmikrofone sowie keine aufwendige manuelle DSP-Programmierung erforderlich. Nutzer können mit der Coverage Map die Mikrofonabdeckung überprüfen und Fehler analysieren.

Die beschriebenen Funktionen sind bereits Bestandteil des HDL410-Systems für sehr große Räume. Nureva zeigte das HDL410 erstmals auf der ISE 2023. Mit dem Update stehen sie nun auch für Räume bis 9,1 mal 9,1 Meter zur Verfügung. Die Funktionen sind ab sofort in der Nureva– App verfügbar, eine Integration in die Nureva Console ist angekündigt.

Nureva präsentiert die Erweiterungen auf der ISE 2026 in Barcelona an Stand 2N700.

