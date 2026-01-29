Auf der ISE 2026 präsentiert der Media-Server-Hersteller Hive neue IP-basierte Video-, Audio- und Steuerungsfunktionen für vernetzte Workflows.

Hive kehrt zur ISE 2026 zurück und zeigt in Barcelona Erweiterungen seines Media-Server-Ökosystems. Auf der Messe stehen IP-basierte Video-, Audio- und Steuerungsfunktionen im Fokus, die plattformübergreifend integriert sind.

Die vollständige Beeblade-Produktlinie aus Media-Engines und modularen Gehäusen ist zu sehen, darunter Beeblade Nexus als 8K60-Media-Engine im SDM-Format. Ergänzt wird die Hardware durch Software-Erweiterungen für Wiedergabe, Steuerung und Synchronisation in verteilten Systemen.

Ein Schwerpunkt liegt auf netzwerkbasierten Workflows. Hive demonstriert Video-over-IP auf Basis von SMPTE 2110 sowie Audio-over-IP mit Dante. Die Signalübertragung erfolgt über Standard-Ethernet. Als zentrale Komponente nennt der Hersteller Beesync, eine proprietäre HDMI-Genlock-Technologie zur Korrektur von Timing-Abweichungen in Echtzeit.

Zusätzlich sind Hive -Lösungen in Kooperationen mit Panasonic, Epson und Roe Visual an weiteren Messeständen zu sehen. Live-Demos finden während der gesamten Messe statt.

Das Unternehmen präsentiert die Neuheiten auf der ISE 2026 in Barcelona an Stand 5G700.

