Digital Signage-Softwareanbieter Nsign erweitert zur ISE 2026 seine Plattformstrategie. Das Unternehmen stellt eine AI‑gestützte Orchestrierungsebene vor. Die Lösung soll große Netzwerke und Retail‑Media‑Setups unterstützen. Das Firmenmotto „Simplify Complexity“ bleibt laut dem Unternehmen dabei die Grundlage.

Der Messeauftritt umfasst drei Themenbereiche. Dazu zählen Experience Engine, Global Ecosystem und Real‑World Impact. Im Zentrum steht die Experience Engine. Sie verbindet Geräte und Workflows und enthält 2026 AI‑basierte Auswertungen sowie Kontextfunktionen.

Fokussierter Einsatz für Corporate

Nsign entwickelt dafür eine Single‑Tenant‑Multi‑Cloud‑Architektur weiter. Die Daten- und Analyseplattform Databricks dient als BI‑Basis. Die Bereiche des Global Ecosystems zeigen Integrationen mit Herstellern und Technologiepartnern. Der Fokus liegt auf der Einbindung in digitale Unternehmensumgebungen.

Im Abschnitt Real‑World Impact präsentiert Nsign Anwendungsfälle aus QSR, Retail, Supermarkt und Automobilbereich. Live‑Installationen sollen das Zusammenspiel von Inhalten, Triggern und Echtzeitdaten verdeutlichen.

Nsign betont zudem seine Ausrichtung auf Enterprise‑Kunden durch Maßnahmen in Governance und Compliance. Der gesamte Messeauftritt soll zeigen, wie komplexe digitale Umgebungen auf einer Plattform steuerbar, automatisierbar und messbar werden.

Nsign ist auf der ISE 2026 an Stand 4G520 zu finden.

