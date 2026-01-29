präsentiert auf der ISE 2026 ein Hardware-Ökosystem rund um Room OS für mittelgroße, große und spezialisierte Meetingräume.

Pleneo stellt auf der ISE 2026 erstmals ein Hardware-Ökosystem vor, das die Room-OS-Plattform von standardisierten Meetingräumen auf größere und komplexere Unternehmensräume ausweitet. Gezeigt werden Lösungen für mittelgroße und große Besprechungsräume sowie für Auditorien und All-Hands-Umgebungen.

Kern der Installationen ist der Roomhub, der Room OS direkt in den Raum bringt. Ergänzt wird dieser durch neue Hardwarekomponenten. Dazu gehört die Kameraserie Roomvision mit einer Variante für mittelgroße Räume mit 12-fachem optischen Zoom und Full-HD-Ausgabe sowie Roomvision XL mit 20-fachem optischem Zoom und 4K-Ausgabe für größere Räume. Beide Kameras verfügen über integrierte AI-Funktionen wie Presenter-Tracking, Autoframing und Sprachverfolgung.

Für die Audiowiedergabe stellt Pleneo den Deckenlautsprecher Roomdesign Ceiling vor. Der PoE-betriebene 6,5-Zoll-Lautsprecher nutzt eine automatische Audio-Kalibrierung und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Optional wird eine 600 mal 600 Millimeter Deckenplatte unterstützt.

Mit Roomamp Pro X erweitert Pleneo das Portfolio für größere und technisch anspruchsvollere Räume. Das halbbreite Rack-Gerät vereint Raumsteuerung, Audio- und Videoverarbeitung, Cloud-Anbindung und Verstärkung. Vier schaltbare Ausgänge mit jeweils 200 Watt unterstützen 100-Volt-, 70-Volt- oder 8-Ohm-Systeme. Zusätzlich ist Auracast-Unterstützung integriert.

Gezeigt wird das Hardware-Ökosystem rund um Room OS an Stand 2-R500.

