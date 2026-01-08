Hikvision präsentiert auf der ISE 2026 sein erweitertes ProAV-Portfolio. Der Fokus liegt auf modularen LED-Lösungen und AI-gestützten Collaboration-Systemen.

Hikvision demonstriert auf der ISE 2026 seine Weiterentwicklung vom LED-Anbieter zum ProAV-Ökosystem-Hersteller. Der Messeauftritt steht unter dem Motto „Audiovisual Wonder, Smarter Future“ und vereint Displays, Audio, Collaboration-Technologien, Steuerungslösungen und Digital Signage-Anwendungen.

Zentrale Elemente des Auftritts sind praxisnahe Zonen für Retail, Education, Corporate sowie Kontrollraum-Anwendungen. Damit rückt Hikvision besonders die Integration seiner Lösungen in realistische Nutzungsszenarien in den Vordergrund.

Ein Highlight ist das LED Master Lab: ein Bereich, in dem Fachbesucher LED-Systeme selbst montieren und testen können. Gezeigt werden vor allem flexible und schnell installierbare Rental-LED-Lösungen, die sich für Bühnen und Events eignen. Damit will Hikvision die Installationsgeschwindigkeit und kreative Gestaltungsmöglichkeiten präsentieren.

AI-Tools für Education und Corporate

Ausgestellt wird auch das LED-Poster DS-D4515CH-1FQF, das in einer vorinstallierten Struktur geliefert wurd und somit schnell installiert werden kann. Laut Hikvision können mehrere LED-Poster mit der mitgelieferten Software remote verwaltet werden.

Weitere Schwerpunkte sind Retail-Displays der Flex-G2-Serie, die mit modularen Formen und feinen Kantenlösungen auf dynamische Ladenbauszenarien abzielen. Für Meetingräume und Bildungsumgebungen zeigt Hikvision neue Versionen seines Wonderhub-Systems und WonderOS 4. Dabei wird auf KI-gestützte Tools gesetzt – etwa automatische Bildausschnitte, digitale Notizen und Inhaltsverwaltung.

Neben den Produkten ist Hikvision Hauptsponsor des Cybersecurity-Tracks beim ISE Hackathon. Damit will sich das Unternehmen nicht nur als Hersteller, sondern auch als Partner für sichere und vernetzte AV-Umgebungen positionieren.

Hikvision ist auf der ISE 2026 in Halle 3, Stand 3Q100 zu finden.