Die Panasonic Projector & Display Corporation präsentiert auf der ISE 2026 erstmals die VMQ85-Serie von 4K-LCD-Projektoren einem europäischen Publikum. Der Projektor wird in einem interaktiven Golfsimulator demonstriert.

Die VMQ85-Serie ist für simulationsbasierte Anwendungen konzipiert. Laut Hersteller handelt es sich um den ersten 4K-LCD-Projektor des Unternehmens. Die quadratische Pixelarchitektur ist auf detailreiche Darstellungen im Nahbereich ausgelegt und reduziert die sichtbare Pixelstruktur bei immersiven Anwendungen wie Sport- und Trainingssimulationen.

Die Serie umfasst drei Modelle mit einer Lichtleistung von bis zu 8.000 Lumen. Das Gewicht liegt unter 8 Kilogramm. Für Festinstallationen nennt Panasonic ein Projektionsverhältnis von 1,09 zu 1,77:1, einen 1,6-fachen optischen Zoom sowie einen Lens-Shift-Bereich von +44 Prozent vertikal und +/-20 Prozent horizontal.

Für Golfsimulationsumgebungen verfügt der Projektor über einen Vivid Green Mode, der Grüntöne und Rasentexturen verstärkt. Zusätzlich nennt Panasonic Funktionen zur Energieeinsparung, darunter eine automatische Reduzierung der Lichtleistung bei statischen Inhalten sowie den Einsatz recycelter Materialien im Gehäuse.

Panasonic Projector & Display Corporation präsentiert die VMQ85-Serie auf der ISE 2026 in Barcelona an Stand 3J500.

