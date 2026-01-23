Auf der ISE 2026 stellt Vuwall für Kontrollräume den 4K-Decoder Pak One vor. Das kompakte Gerät ist als Single-Output- und Single-Channel-Decoder ausgelegt. Der Decoder verteilt Videoinhalte an Begrüßungsdisplays, entfernte Arbeitsplätze sowie sekundäre Monitoring-Punkte außerhalb des zentralen Kontrollraums.

Pak One unterstützt mehrere Decodierungsformate. Dazu zählen H.264, H.265, VNC, Quellen des Application Server G2 sowie proprietäre Streams des Vustream 350. Laut Hersteller unterscheidet sich das Gerät damit von klassischen Decodern mit festgelegtem Einzelcodec. Die Bauform ist kompakt ausgeführt und auf eine einfache Integration ausgelegt.

Der Decoder ist Teil der Pak-Produktfamilie und lässt sich in das Vuwall-Ökosystem einbinden. Die Verwaltung der Inhalte erfolgt gemeinsam mit der TRX Video-Wall-Management-Software sowie weiteren Komponenten wie dem Application Server G2. Der Betrieb ist für verteilte Visualisierungsumgebungen ausgelegt, in denen Inhalte an mehreren Standorten bereitgestellt werden.

Vuwall stellt den Decoder in Halle 5 an Stand 5H500 aus.

