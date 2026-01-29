Zur ISE 2026 kündigt Sharp Display Solutions Europe ein neues SDM MPI5 Kit an. Die Produktvorstellung erfolgt gemeinsam mit Raspberry Pi vom 3. bis 6. Februar 2026 in Barcelona vorgestellt wird und auf AI-basierte Digital-Signage-Szenarien ausgerichtet ist.

Der im Kit integrierte Erweiterungsslot ist mit AI-Beschleunigern von Hailo kompatibel und ermöglicht die lokale Verarbeitung von Analyse- und AI-Workloads ohne Cloud-Anbindung.

Das SDM MPI5 Kit basiert auf dem Raspberry Pi Compute Module 5 und nutzt die Intel SDM-Spezifikation für steckbare Computing-Module in professionellen Displays. Arm-basierte Rechenleistung kann damit direkt in Displays integriert werden, während die modulare SDM-Architektur erhalten bleibt. Das Kit ist für den Einsatz in professionellen Display-Umgebungen konzipiert.

Zu den vorgesehenen Anwendungsbereichen zählen Flight Information Display Systems, Wegeleitsysteme, Informationsdisplays sowie weitere unternehmenskritische Digital-Signage-Szenarien. Der Fokus liegt auf stabiler Systemintegration, Steuerbarkeit und Anpassungsfähigkeit im laufenden Betrieb.

Das Kit unterstützt Linux-basierte Betriebssysteme und richtet sich an Organisationen mit Anforderungen an Kontrolle über Betriebssysteme und IT-Infrastrukturen. Zu den technischen Merkmalen zählen eine M.2-Schnittstelle zur Erweiterung des internen Speichers, ein HDMI-Ausgang für einen zweiten unabhängigen Videostream sowie ein M.2-Erweiterungsslot für optionale AKI-Beschleuniger.

Das SDM MPI5 Kit ist für den Einsatz in den Sharp-Display-Serien M2 und P6 vorgesehen.

Das Unternehmen präsentiert die Neuheiten an Stand E500 in Halle 3.

