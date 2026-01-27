Auf der ISE 2026 zeigt Samsung, wohin die Reise mit der eigenen Digital Signage-Plattform geht. VXT 4.0 heißt die neue Version des cloud-nativen CMS, das künftig stärker auf AIsetzt – bei der Content-Erstellung ebenso wie bei Automatisierung und zielgerichteter Ausspielung. Am Mittwoch, den 4. Februar, lädt Samsung Partner und Interessierte zu einem „VXT After Hours“-Event an den ISE-Stand ein, um die Neuerungen vorzustellen.

VXT 4.0: Premiere am 4. Februar Die offizielle Enthüllung von VXT 4.0 findet am 4. Februar um 18 Uhr direkt am Samsung-Stand auf der ISE statt. Die Teilnahme erfolgt nach dem Prinzip „First come, first served“, eine Registrierung ist vorab möglich.

Dass Samsung Hardware, Remote Device Management und CMS für Digital Signage aus einer Hand anbietet, ist nichts Neues. Über viele Jahre war Magicinfo das zentrale Element dieser Strategie. In der IT-Welt und bei Corporate-Kunden war die Plattform erfolgreich, bei klassischen Digital Signage-Integratoren dagegen weniger beliebt. Trotzdem wurde Magicinfo im Stillen zum wohl meistinstallierten CMS weltweit – ein Fakt, der in der Signage-Szene selten gewürdigt wurde.

Von Magicinfo zu VXT – ein Neustart mit Altlasten

Mit VXT wollte Samsung einen klaren Schnitt machen: ein modernes, cloud-natives CMS auf komplett neuem Tech Stack. Doch die ambivalente Beziehung der Branche zu Samsungs Software hält an. Digital Signage-Spezialisten bleiben vorsichtig – trotz Samsungs dominanter Rolle im Display-Markt und globaler Präsenz.

Dabei ist VXT längst reifer, als viele annehmen. Die Plattform ist bereits hunderttausendfach im Einsatz, wird als SaaS angeboten und kombiniert Content- und Device-Management im Abomodell. Dennoch sind viele AV- und Digital Signage-Integratoren zurückhaltend – geprägt von früheren Erfahrungen und etablierten Geschäftsmodellen, bei denen andere CMS-Anbieter bevorzugt werden.

Mehr AI, größeres Ökosystem

Mit VXT 4.0 erweitert Samsung den Funktionsumfang deutlich. Neue AI-Features halten Einzug, zugleich öffnet sich die Plattform weiter. VXT läuft auf Tizen, Android und Windows, weitere Betriebssysteme sollen folgen. Besonders hervorzuheben ist die enge Verzahnung mit Samsung Knox für Security sowie Smartthings für IoT-Konnektivität – zwei Bereiche, in denen Samsung seit Jahren Maßstäbe setzt. Mehrere ISO-Zertifizierungen unterstreichen zudem den Anspruch, auch in Enterprise- und regulierten Umgebungen eine tragfähige Lösung zu bieten.

Nicht am funktionsreichsten – aber bewusst anders

VXT 4.0 kann (noch) nicht mit der Funktionsfülle der komplexesten CMS-Lösungen am Markt mithalten. Samsung verfolgt stattdessen einen anderen Ansatz: maximale Integration von Hardware, Betriebssystem, Security-Stack und CMS. Der Fokus liegt klar auf Stabilität, einfacher Inbetriebnahme und globaler Skalierbarkeit. Ein Ansatz, der weniger auf Feature-Feuerwerke setzt – dafür auf industrielle Verlässlichkeit.

