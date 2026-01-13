Nach ihrem Debüt auf der ISE 2025 kommt die Uniguest-Plattform Hub auch 2026 nach Barcelona. Sie steht im Mittelpunkt des ISE-Auftritts. Uniguest Hub verbindet Digital Signage, IPTV und Enterprise Video in einer zentralen Oberfläche. Auf der Messe zeigt Uniguest verschiedene Ausprägungen für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Über die Plattform lassen sich Inhalte erstellen, verwalten und auf Bildschirmen oder Geräten ausspielen. Die vertikalen Lösungen Hotel Hub, Healthcare Hub, Enterprise Hub, Campus Hub und Sports Hub sind jeweils auf ihre Umgebungen zugeschnitten. Uniguest ergänzt die Plattform durch neue Integrationen wie Casting auf Samsung und LG-Hospitality-TVs, Anbindung an Teams und Zoom Rooms sowie Unterstützung für Samsung E-Paper.

Die Plattform erhält außerdem AI-gestützte Funktionen wie Community-Tools und automatische Videozusammenfassungen. Laut Unternehmen sind inzwischen mehr als 1,1 Millionen Endpunkte angebunden. Die Weiterentwicklung erfolgte durch ein deutlich vergrößertes Engineering-Team.

Geräteunabhängige Verteilung, zentrale Steuerung

Der Hub dient als einheitliches CMS für alle verbundenen Systeme. Organisationen können Inhalte geräteunabhängig verteilen und Standorte zentral steuern. Die neuen Integrationen sollen den Einsatz in Hospitality, Unternehmen und Bildungseinrichtungen erweitern. Auf der ISE zeigt Uniguest Live-Demos aller Hub-Varianten.

„Es ist nicht länger nur eine neue Plattform – es ist eine geprüfte Lösung, die das digitale Engagement für mehr als eine Million Endpunkte in allen Branchen unterstützt. ISE 2026 ist die perfekte Gelegenheit für jeden, zu erleben, wie unsere einheitliche Plattform ihre digitale Strategie vereinfacht und skaliert“, sagt James Keen, EVP Marketing bei Uniguest.

Uniguest ist auf der ISE 2026 am Stand 5B310 vertreten.