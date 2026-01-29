Wie bereits angekündigt, wird PPDS auf die ISE in Barcelona eine neue Display-Reihe mitbringen, die den Fokus komplett auf AI-Implementierung legt und sich für den kommerziellen 24/7-Einsatz eignet.

Die Philips Signage 5000-Serie der D-Line verfügt über ein Octa-Core-Android-14-Profi-SoC mit einer integrierten Neural Processing Unit (NPU), die 6 Billionen Operationen pro Sekunde ausführen kann. Somit lassen sich AI-Workloads direkt auf dem Display ausführen, ohne die Haupt-CPU oder -GPU zu belasten. Laut PPDS ist die Architektur so konzipiert, dass sie neue AI-gesteuerte Anwendungsfälle unterstützt und gleichzeitig eine reibungslose Wiedergabe und Systemstabilität für konventionelles Digital Signage gewährleistet.

Die Displays lassen sich im Hoch- oder Querformat montieren und sind in Größen von 32 bis 98 Zoll mit einer Helligkeit von bis zu 600 Nits erhältlich. Die Serie verfügt auch über eine Failover-Technologie, die bei Ausfall der primären Quelle automatisch auf eine Backup-Quelle umschaltet – eine Funktion, die speziell für unternehmenskritische Umgebungen wie Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte entwickelt wurde.

Außerdem ist die Produktreihe mit dem Philips Wave-Cloud-Ökosystem von PPDS kompatibel, das Fernüberwachung, Firmware-Updates, Playlist-Verwaltung und Energieplanung ermöglicht. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören Lan, Wifi, optional 4G, HDMI, Displayport, USB-C und RS-232.

PPDS hebt die Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit hervor und verweist dabei auf den im Vergleich zur vorherigen D-Line-Generation reduzierten Stromverbrauch sowie auf ein modulares Design, das den Austausch wichtiger Komponenten ermöglicht, wodurch die Produktlebensdauer verlängert und Elektronikschrott reduziert wird.

Philips ist in Halle 3 auf dem Stand 3N500 vertreten und wird dort das neue Display vorführen.

