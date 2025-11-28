PPDS wird im nächsten Jahr wieder Präsenz auf der ISE zeigen und seine vielfältigen Digital Signage-Lösungen unter der Philips-Marke präsentieren – von LCD-Displays über LED-Lösungen bis zu den E-Paper-Displays der Tableaux-Serie.

Um einen strukturierten Überblick zum Portfolio zu erhalten, ist der Philips-Stand in verschiedene Zonen unterteilt – darunter Retail, Education, Corporate, Food & Beverage, Transport, Public Venues und Hospitality.

Dabei werden auch einige neue Philips-Produkte vorgestellt, darunter Digital Signage-Displays und LED-Lösungen. Zum wird PPDS nach eigenen Angaben eine Art Online-LED-Konfigurator für Architekten und Fachplaner vorstellen.

AI im Mittelpunkt

Eine große Rolle wird die Implementierung von AI spielen. So werden die neue Displays mit AI-Funktionen ausgestattet sein. Zudem wird der Stand mittels Küsntlicher Intelligenz zu einem speziellen immersiven Erlebnis transformiert.

Ron Cottaar, Global Marketing Director bei PPDS, kommentiert: „Auf der ISE 2025 haben wir Besucher mit AI-beeinflussten Gemälden überrascht, inspiriert von Meistern wie Rembrandt. Unser Stand wurde zu einer spektakulären Kunstgalerie, in der Bilder vor den Augen der Besucher lebendig wurden. Dieses Jahr gehen wir noch weiter: Wir möchten ein interaktiveres und immersiveres Erlebnis schaffen und Besucher zu einem echten Teil unserer Geschichte machen.“

Auch die Management-Software Philips Wave und der zugehörige Prostore werden während der Messe neue Weiterentwicklungen und Partnerschaften vorstellen. Hinzu will PPDS auch das Thema Nachhaltigkeit betonen: Unter anderem unterstützt das Unternehmen den Sustainability Hackathon als Sponsor.

Darüber hinaus wird PPDS Updates zu seinen Partnerschaften mit dem FC Barcelona und Oracle Red Bull Racing geben, einschließlich verschiedener Incentives und Preise für Messebesucher.

Die ISE 2026 findet vom 3. bis zum 6. Februar in Barcelona statt. Philips ist in Halle 3 auf dem Stand 3N500 präsent.

