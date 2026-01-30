Korbyt wird auf der ISE 2026 in Barcelona umfangreiche Erweiterungen seiner 5CAI-Agent-Suite vorstellen. Ziel ist es, den Einsatz künstlicher Intelligenz auszuweiten, um Workplace-Operationen zu vereinfachen sowie zentrale Kommunikations- und Space-Management-Aufgaben zu automatisieren.

Das in Dallas ansässige Unternehmen, bekannt für seine Plattform Korbyt Anywhere, führt Concierge AI ein – einen in Outlook integrierten Assistenten, der Raum-, Desk- und Arbeitsplatzbuchungen über natürliche Sprachabfragen ermöglicht und Reservierungen in Sekunden anhand von Nutzerabsichten und -präferenzen koordiniert. Die Erweiterung ergänzt die bestehenden Funktionen von Command AI, das AI-gestütztes Device-Management auf die Plattform bringt, beginnend mit Screen Detective – einem Tool, das Displays proaktiv überwacht und Probleme wie schwarze Inhalte oder eingefrorene Inhalte erkennt und behebt, bevor sie den Betrieb stören.

„Mit unserer erweiterten 5CAI-Agenten-Suite helfen wir Organisationen dabei, reaktionsschnellere und personalisierte Umgebungen zu schaffen, die ein tieferes Mitarbeiterengagement fördern und Kundenerlebnisse verbessern“, sagt Travis Kemp, Vice President Product Management bei Korbyt.

Zusätzlich zu den neuen Agents hat Korbyt die Funktionen von Create AI um kontextuelle Bearbeitungsfunktionen erweitert. Diese ermöglichen es Teams, Visuals zu verfeinern und markenspezifische Creative Assets direkt innerhalb der Plattform zu generieren. Dadurch wird die Abhängigkeit von externen Design-Tools reduziert und kreative Zyklen werden beschleunigt.

Korbyt wird die neuesten 5CAI-Funktionen an Stand 4B530 demonstrieren.

