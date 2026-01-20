Das Schweizer Digital-Signage-Unternehmen Spinetix feiert auf der ISE 2026 sein 20-jähriges Bestehen.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Den Geburtstag nimmt der Anbieter von Komplettlösungen zum Anlass, ein neues Jahresmotto auszurufen: „The Year of High Impact Experiences“.

Spinetix will damit den Schwerpunkt auf immersive, interaktive und datenbasierte Anwendungen legen. Für den Messeauftritt stellt man hierfür „Digital Signage as a Service“ (DSaaS) vor – eine vollständig gehostete und cloudbasierte Komplettlösung, bei dem Kunden keine eigene Infrastruktur besitzen müssen.

Anwendungen für Corporate, Retail und Events

Die Komplettlösung kombiniert damit Hardware, Cloud-Management, Datenintegration in Echtzeit und Technologie von Dritten in einer Anwendung. Die Einsatzbereiche reichen von Unternehmenskommunikation über Retail bis hin zu Produktionsumgebungen und Veranstaltungsorten.

„Die ISE ist der perfekte Ort, um zu zeigen, was als Nächstes kommt, und um gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden, die den Erfolg unserer Marke möglich gemacht haben, zu feiern“, sagt Franesco Ziliani, CEO von Spinetix.

Messebesucherinnen und -besucher finden Spinetix am Stand 4S400.

Anzeige