Die Lang AG präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona mehrere Produktneuheiten und Systeme aus den Bereichen LED und Displays, Projektion, Image Processing und Drohnenshows. Der Messeauftritt findet vom 3. bis 6. Februar 2026 in der Fira de Barcelona statt.

Im LED-Bereich zeigt Lang das neue LED-Cabinet Aura mit einem Pixelpitch von 1,5 Millimetern und einer Helligkeit von bis zu 1.500 Nit. Das System basiert auf MiniLED-in-Package-Technologie und unterstützt Corner- sowie Flex-Cabinets für konkave und konvexe Curvings. Ergänzend präsentiert Lang das transparente LED-Produkt Liam mit Active-Matrix-Technologie. Das Modul misst 1 mal 1 Meter, wiegt 12 Kilogramm und erreicht eine Helligkeit von bis zu 4.200 Nits. Weitere Exponate sind Lucy mit vorinstallierten Panels auf Acrylglasscheiben sowie Foldster Indoor mit einem Pixelpitch von 1,56 Millimeter.

Im Bereich Projektion zeigt Lang unter anderem den Panasonic Mevix PT-RQ45K mit 40.000 Ansi-Lumen sowie den nativen 4K-Projektor Barco QDX-N4K45. Ergänzt wird das Portfolio durch den Fujifilm ZUH6000 als Ultra-Short-Throw-Projektor für immersive Anwendungen.

Zudem stellt Lang mit Damoda V4 ein Showdrohnen-System mit stapelbaren Start- und Ladetrays vor. Der gesamte Messestand wird über eine IP-basierte Signalverteilung mit bis zu 300 Gbit/s betrieben.

Lang präsentiert die Exponate an Stand 3H500.

