Im Februar ist Ross Video auf der ISE 2026 vertreten und zeigt dort die Plattform Vertex sowie weitere Technologien für Broadcast AV sowie Sports- und Entertainment-Anwendungen.

Vertex ist eine einheitliche Steuerungsplattform, die Video, Audio, Licht und Steuerung in einem System zusammenführt. Die Plattform ist seit der Übernahme von Ioversal Ende 2025 Teil des Portfolios von Ross Video. Sie ist für interaktive Installationen, Live-Entertainment, großformatige Produktionen und Projection-Mapping-Umgebungen ausgelegt.

Auf der ISE 2026 zeigt Ross Video außerdem Lösungen für Broadcast-AV-Umgebungen. Dazu zählen unter anderem Quorum, Media I/O und Streamline Pro, die für Produktionsabläufe über mehrere Räume und Standorte hinweg eingesetzt werden. Ergänzend werden Anwendungen für Sport- und Veranstaltungsstätten demonstriert, bei denen Vertex gemeinsam mit Xpression Tessera und Ultrix genutzt wird.

Ross Video präsentiert die Lösungen auf der ISE 2026 in Barcelona in Halle 4 an Stand 4K500.

Neben dem eigenen Messestand ist Ross Video auch im Avixa TV Studio vertreten (3EA900). Zusätzlich wird Vertix im Rahmen von Projection-Mapping-Demonstrationen am Stand von Christie gezeigt (3K500). Am NDI-Stand (4K700) stellt Ross Video zudem die Audiosoftware Llama vor.

