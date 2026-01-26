Die Retail Conference auf der ISE fasst die wichtigsten Trends und Entwicklungen für Marken und Retailer zusammen. Das Programm zeigt Best Practices, neue Workflows und ROI-Messungen für die moderne Instore-Kommunikation.

Der Retail-Bereich bleibt einer der wichtigsten Absatzmärkte in Digital Signage. Der Wechsel von Stores zu immersiven Erlebniswelten ist längst im Gange. Neben den richtigen Strategien beim Einsatz von Retail Media spielen auch Signage-Software und Cybersecurity sowie digitales Ladendesign wichtige Rollen.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung.

Im Rahmen der ISE 2026 vom 3. bis 6. Februar in Barcelona treffen sich daher wieder die wichtigsten Branchenvertreter zur Retail Conference. Die invidis-Experten Florian Rotberg, Stefan Schieker, Markus Deserno, Marco Wassermann, Thomas Neumeister und Daniel Oelker veranstalten und moderieren das Programm am Donnerstag, 5. Februar.

In einer Mischung zwischen Präsentationen und Panels werden in 20-minütigen Sitzungen wichtigsten Themen zu Retail und Retail Media aufbereitet – von Best Practices anhand globaler Beispiele bis zu messbaren Wirkungen von ROI. Der Zugang ist dieses Jahr kostenfrei. Man braucht neben einem Messezugang kein zusätzliches Ticket.

Im Anschluss: Showfloor-Tour mit invidis

Direkt im Anschluss an die Retail Conference sind die Teilnehmer herzlich zu einer geführten Tour über die Messe mit invidis-Retail-Experten Markus Deserno eingeladen.

Retail Reimagined – Networking mit Samsung und invidis Am Donnerstagabend, 5. Februar, veranstaltet Samsung gemeinsam mit invidis das exklusive Networking-Event „Retail Reimagined“. Es findet von 18 – 20 Uhr am Stand von Samsung statt: 3F500 in Halle 3. Neben begrüßenden Worten von Henrik Hansen und den NRF-Insights von Florian Rotberg erwartet die Gäste eine Booth-Tour durch den Samsung-Stand mit Retail-Fokus. Registrieren Sie sich über diesen Link für „Retail Reimagined“ an.

Das ganze Programm der Retail Conference hier im invidis-Überblick:

10:30 Store Highlights from Around the Globe

Zur Eröffnung stellen Florian Rotberg und Stefan Schieker Best Practies aus der globalen Retail-Branche vor. Sie zeigen. wie Marken und Retailer Technologie nutzen, um Kunden anzusprechen, zu unterhalten und zur Kaufentscheidung zu bewegen.

Florian Rotberg – Managing Director, invidis consulting

Stefan Schieker – Senior Partner, invidis consulting

11:00 Digital Signage Concepts by Global Retailers and Brands

In diesem Vortrag geben führende Integratoren Einblicke, wie sie die Erwartungen von Digital Signage –Endkunden in Bezug auf Strategie, Umsetzung und Details erfüllen. Außerdem wird der Übergang zu integrierter Omnichannel-Kommunikation und der wachsende Fokus auf Services, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit diskutiert.

Alberto Caceres – Global CEO, Trison

Mathew Wilde – Senior Vice President EMEA Sales, Mood Media

11:20 Panel: Retail Media: Between the Hype and Real Business

Die Wirkungen von Retail Media sind messbar. Welche Strategien funktionieren und wo Erwartungen unerfüllt blieben, wird in diesem Panel besprochen. Zudem diskutiert man neue Trends sowie Anleitungen für die Entwicklung nachhaltiger und erlebnisorientierter Retail Media Konzepte.

Henrik Hansen – European Head of B2B Retail, Samsung

Jeffrey Weitzman – CEO, Navori Labs

Gianluca Pasquali – CEO, M-Cube

11:40 Retail Media Networks in Practice

In dieser Präsentation mit anschließendem Fireplace Chat teilt einer der führenden Omnichannel Retail Media Experten von In-Store Media seine Praxiserfahrungen bei der Einführung und dem Betrieb von Retail Media Netzwerken bei globalen Retailern wie zum Beispiel Carrefour und Auchan.

Jordi Mur – CMO, In-Store Media

12:00 Augmenting the Future of Retail: A Look Beyond Immersive Spatial Design

In diesem Kamingespräch erläutert Marcos Terenzio von IA Interior Architects, inwiefern sensorische, personalisierte und kulturell relevante digitale Erlebnisse das moderne Ladendesign prägen. Dabei gibt er Beispiele verschiedener Marken und liefert Einblicke immersive und erweitere immersive Erlebnisse.

Marcos Terenzio – Managing Director & Principal, Digital Experience, IA Interior Architects

12:20 Panel: Retail Experiences That Deliver ROI

Dieses Panel zeigt Beispiele, bei denen erlebnisorientierter Einzelhandel den ROI steigert – messbar in Finanz- und Markenwert. Experten diskutieren, welche Kennzahlen dabei wichtig sind, wie Auswirkungen erfasst werden können und wie eine erlebnisorientierte Strategie messbare und nachhaltige Werte schafft.

Stefano Fadda – CCO, First Impression

H&M

Mediamarkt

12:40 Panel: Behind the Scenes of Quick Service Restaurants & Hospitality

Von einfachen Menuboards zu vollintegrierten und datengetriebenen Ökosystemen: Dieses Panel thematisiert, wie QSRs und Hospitality Digital Signage als operatives Rückgrat nutzen. Dabei können auch andere Branchen etwas von den Strategien lernen.

Brian Selman – VP North America, SignageOS

Josh Bunce – CEO, Inurface

Nick Johnson – CEO, Nowsignage

Jamie Bugler – Director of Business Development & Solutions Delivery & Integration, Samsung EDO

13:00 End-to-End Digital Signage

Vom Konzept bis zu den Inhalten auf einem Bildschirm – diese Session behandelt den kompletten Digital Signage-Workflow. Angefangen beim Content-Design, über Bewegungs- und Datenintegration sowie Software-Plattformen bis hin zur neuesten Display-Hardware.

Marc Virgili – Project Manager, EGM Studio

Sergi Carles – Head of Marketing and Projects, DCLED

13:20 A Retailer’s Guide to ISE

Auf der ISE verliert man schnell den Überblick. Deshalb gibt es zum Abschluss noch einen Guide zu den Retail Tech Trends, die auf der ISE 2026 zu sehen sind.

Florian Rotberg – Managing Director, invidis consulting

Stefan Schieker – Senior Partner, invidis consulting

Markus Deserno – Senior Buisness Development Consultant – invidis impact

