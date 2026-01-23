Im Rahmen der ISE 2026 in Barcelona ist wieder einmal ein umfangreiches Konferenz- und Eventprogramm geplant. Neben den Summits, Foren und Workshops umfasst das Programm auch wieder kostenfreie Inhalte.

Im neu aufgelegten Megatrends-Programm beispielsweise reden Experten der ProAV-Branche über die die Herausforderungen und Veränderungen, die sich aus neuen Technologien und globalen Marktbedingungen ergeben.

Wie kommt man an Tickets? Integrated Systems Events bietet verschiedene Ticketpakete an: Mit dem All-Conference Pass für 1.045 Euro ist der Zugang zu allen Summits, Megatrends Sessions, Foren und der Smart Home Technology Conference offen. Der Cedia Conference Pass ab 308 Euro ermöglicht die Teilnahme an der Cedia Smart Home Technology Conference. Den Megatrends Pass gibt es ab 99 Euro, womit man das gesamte Megatrends Programm besuchen kann. Individuelle Tickets für ausgewählte Summits, Konferenzen und Vorträge gibt es ab 220 Euro. Alle Tickets lassen sich nach der Registrierung für die ISE 2026 über die ISE-Website buchen. Mit dem Code mit dem Code ISE2026invidis erhalten Sie kostenlos ein Ticket zur ISE 2026.

Hier der Überblick zu allen Veranstaltungen:

ISE Summits

Foren

Investor Forum

Das ISE Investor Forum 2026 bringt die internationale Investment-Community mit Unternehmen und Experten aus der AV- und Systemintegrationsbranche zusammen. Die Veranstaltung vermittelt einen kompakten Überblick über aktuelle Marktentwicklungen sowie relevante Themen für Investoren. Das Forum entsteht in Zusammenarbeit mit Tech Barcelona

Wann: Dienstag, 3. Februar, 10:00 – 12:30 Uhr

Wo: CC 5.1

European Latin American AV Forum

Das European Latin American AV Forum bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der AV‑Branche aus beiden Regionen zusammen, um den Austausch zu vertiefen und gemeinsame Vorhaben zu entwickeln. invidis moderiert dabei das zentrale Panel

Wann: Mittwoch, 4. Februar, 10:30 – 14:00 Uhr

Das European Latin American AV Forum bringt Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der AV‑Branche aus beiden Regionen zusammen, um den Austausch zu vertiefen und gemeinsame Vorhaben zu entwickeln. invidis moderiert dabei das zentrale Panel „Bridging Latin America and Europe: Insights from the Frontline"

Wann: Mittwoch, 4. Februar, 10:30 – 14:00 Uhr

Wo: CC 5.3

Megatrends Programm

Das neue ISE-Megatrend-Programm behandelt die führenden Themen, Entwicklungen und Trends der ProAV-Branche. Das Programm geht vom 3. bis 5. Februar und findet ausnahmslos in CC 5.3 statt.

Am Dienstag, 3. Februar, und Mittwoch, 4. Februar, sind die Megatrends-Sessions meist thematisch getrennt. Am Donnerstag, 5. Februar, gibt es nochmal Keynotes und Panels zu Themen, die teilweise mehrere Megatrends betreffen. Genaue Informationen zum Ablauf finden Sie auf der ISE-Website.

Hier kommt unser Überblick zu den Megatrends:

Smart Spaces Megatrend

Wann: Dienstag, 3. Februar, 10:30 – 12:20 Uhr

Cybersecurity Megatrend

Wann: Dienstag, 3. Februar, 13:25 – 15:10 Uhr

AI Megatrend

Wann: Dienstag, 3. Februar, 15:30 – 17:10Uhr

Robotics Megatrend

Wann: Dienstag, 3. Februar, 17:15 – 18:00Uhr

Sustainbility Megatrend

Wann: Mittwoch, 4. Februar, 14:55 – 16:00Uhr

Tradescape-Megatrend

Wann: Mittwoch, 4. Februar, 16:40 – 17:40Uhr

Spark-Konferenz

Die Spark-Konferenz findet auf dem Gelände der ISE in Halle 8.1 statt. Sie läuft von Dienstag, 3. Februar, bis Freitag, 6. Februar. Dabei richtet sie sich an Fachkräfte aus Broadcast, Gaming, Live-Events sowie Marketing und Design. Das Programm bietet Inhalte zu kreativen und technologischen Arbeitsweisen. Samsung ist Sponsor der Konferenz. Das Programm und die Partner der Spark-Konferenz stehen fest. Die wichtigsten Installationen, Themen sowie die Highlights für Fachbesucher aus der Digital-Signage-Branche finden Sie im invidis-Artikel. Spark ISE 2026: Partner und Programm stehen fest Mit einem Ticket zur ISE 2026 ist auch der Zugang zur Spark Konferenz möglich. Nach einer abgeschlossenen Registrierung für die Messe kann man sich über diesen Link für Spark registrieren. Edtech Congress Der Edtech Congress findet am 4. und 5. Februar im Palau de Congressos de Barcelona statt. Dabei ist er erstmals Teil der ISE. Die Veranstaltung hat ihren Schwerpunkt im Bildungsbereich. Dabei legt der diesjährige Fokus auf dem Einsatz von AI-gestützten Lern- und Lehrmodellen. Weitere Details finden Sie auf der Edtech-Congress-Website. ISE 2026: Edtech Congress wird integriert Cedia-Programm Cedia, der Branchenverband für Smart Home, hat wieder ein eigenes Programm für die ISE 2026. Dazu gehört die Smart Home Technology Conference. Die Konferenz findet von Dienstag, 3. Februar, bis Donnerstag, 5. Februar, in CC 1.1, CC 1.2 und CC 1.4 statt. Außerdem bietet der Verband bereits am Montag, 2. Februar, einen Workshop an. Weitere Informationen sind hier zu finden. Kostenloses Content-Programm Daneben bietet die ISE 2026 in Barcelona erneut ein breites kostenfreies Content‑Programm. Zunächst zählen hierzu die ISE Partner Programme. Darunter ist auch eine Retail‑Conference, die von invidis organisiert wird; weitere Informationen dazu folgen bald auf invidis. Zahlreiche weitere offene Formate ergänzen das Content-Programm, darunter die Wednesday Keynote „The AI Reality Check“, Avixa XChange Live, die Smart Home Technology Stage, die Pitching Stage, das spanischsprachige Congreso Avixa sowie der Fast Forward Friday.

