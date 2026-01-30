Leyard Europe stellt zur ISE 2026 die neue Planar Simplicity-E-Serie vor. Die LCD-Display-Serie erweitert die bestehende Simplicity-Produktlinie um integrierte Wireless-Konnektivität und ist für Always-On-Digital-Signage-Anwendungen konzipiert.

Die Serie umfasst großformatige 4K-LCD-Displays mit integrierter Wifi- und Bluetooth-Konnektivität. Die Verbindung erfolgt ohne zusätzliche externe Geräte. Die Produktreihe deckt Displaygrößen von 43 bis 86 Zoll ab und wird erstmals um ein 98-Zoll-Modell ergänzt. Alle Varianten erreichen eine Helligkeit von 500 Nits und unterstützen die Wiedergabe von Medieninhalten.

Die Displays sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und unterstützen Digital-Signage-Anwendungen wie Werbung, Wegweiser, Menütafeln, Präsentationen und Notfallmeldungen. Eine Energy-Star-Zertifizierung ist für alle Modelle angegeben. Die Geräte können im Quer- oder Hochformat installiert werden und verfügen über ein lüfterloses Design.

Zur Ausstattung zählen zwei integrierte 10-Watt-Lautsprecher, eine Ein- und Aus-Zeitsteuerung sowie LAN-Verteilung. Für die Signalzuführung stehen drei HDMI-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Unterstützung zur Verfügung, die eine native 4K-Auflösung mit bis zu 60 Hertz ermöglichen. Zusätzlich sind USB-, RS-232- und IR-Schnittstellen integriert.

Die Planar Simplicity-E-Serie ist ab sofort bestellbar und soll ab dem ersten Quartal 2026 über autorisierte Vertriebspartner ausgeliefert werden. Das Unternehmen präsentiert die Serie an Stand 3A390.

