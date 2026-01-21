Matrox Video präsentiert auf der ISE sein AV-over-IP-Ökosystem und demonstriert neue Funktionen für ProAV-Anwendungen. Gezeigt wird unter anderem ein interoperables Live-Setup mit Video-Wall-Appliances, IP-KVM-Extendern, IP-Video-Gateways, Grafik- und Capture-Karten sowie Encodern und Decodern.

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung der IP-basierten 4K-Video-Wall-Appliance Matrox Mura DVW. Die Versionen 1.02 und 1.03 unterstützen unter anderem die Live-Vorschau von IP- und Web-Quellen, EDID-Management, Audio-Decoding sowie OEM-Anpassungen. Auf dem Messestand wird eine 5-mal-3-4K-Video-Wall gezeigt, die von mehreren Mura-DVW-Systemen gespeist wird und synchronisierte Inhalte aus verschiedenen Quellen darstellt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Geräten auf Basis offener Standards wie SMPTE ST 2110, IPMX und NMOS, die als Basis für interoperable AV-over-IP-Infrastrukturen dienen. Dazu zählt der IP-KVM-Extender Matrox Avio 2 mit Unterstützung für Auflösungen bis 5K. Avio 2 wird gemeinsam mit Matrox ConvertIP demonstriert. Ergänzend zeigt Matrox Video die IP-Video-Gateways ConvertIP DSH und Matrox Vion sowie Encoder und Decoder der Maevex Series mit H.264- und H.265-Unterstützung.

Matrox Video ist auf der ISE 2026 in Halle 5 am Stand E390 vertreten.

