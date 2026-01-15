Projektionssysteme, interaktive Displays und drahtlose Konferenztechnik vor. Die Exponate adressieren Anwendungen in Bildung, Unternehmen und Edutainment.

BenQ tritt auf der Integrated Systems Europe 2026 vom 3. bis 6. Februar in Barcelona mit einem eigenen Messestand auf. Das Unternehmen präsentiert Projektions-, Display- und Kollaborationslösungen für immersive Anwendungen, Edutainment sowie Unternehmens- und Bildungsszenarien.

Im Bereich immersive Projektion kommen mehrere Laserprojektoren für Boden- und Wandprojektionen zum Einsatz. Vier BR9708 4K-Laserprojektoren ermöglichen für eine vollständige DCI-P3-Farbraumabdeckung und Projektionen bis zu 200 Zoll. Kurzdistanz- und Ultra-Kurzdistanzprojektoren ergänzen die Installation, darunter der LH860ST für Bodenprojektionen sowie der LU895UST für Wandprojektionen mit 5.000 Ansi-Lumen und sehr kurzem Wurfverhältnis.

Für Digital-Signage-Anwendungen stellt BenQ das SH04 mit Pantone- und Pantone-Skintone-Validierung, 800 Nits Helligkeit und 95 Prozent DCI-P3-Farbraum für den 24/7-Betrieb vor. Für Bildungs- und Unternehmensanwendungen werden interaktive Displays der RP05 Serie mit Android 15, Google-EDLA-Zertifizierung und integrierter NPU gezeigt. Zusätzlich ist die CP05 Serie zu sehen, die Funktionen wie Raumbuchung am Display, Single Sign-On und eine AI-basierte Meeting-Zusammenfassung integriert.

Den Messeauftritt ergänzt das drahtlose Konferenzsystem Instashow VS25. Das System arbeitet hardwarebasiert, treiberlos und unterstützt BYOD- und BYOM-Szenarien. Sicherheitsfunktionen wie WPA3 Enterprise sind integriert.

BenQ ist auf der ISE 2026 in Halle 3 am Stand 3S200 vertreten.