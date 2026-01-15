BenQ tritt auf der Integrated Systems Europe 2026 vom 3. bis 6. Februar in Barcelona mit einem eigenen Messestand auf. Das Unternehmen präsentiert Projektions-, Display- und Kollaborationslösungen für immersive Anwendungen, Edutainment sowie Unternehmens- und Bildungsszenarien.
Im Bereich immersive Projektion kommen mehrere Laserprojektoren für Boden- und Wandprojektionen zum Einsatz. Vier BR9708 4K-Laserprojektoren ermöglichen für eine vollständige DCI-P3-Farbraumabdeckung und Projektionen bis zu 200 Zoll. Kurzdistanz- und Ultra-Kurzdistanzprojektoren ergänzen die Installation, darunter der LH860ST für Bodenprojektionen sowie der LU895UST für Wandprojektionen mit 5.000 Ansi-Lumen und sehr kurzem Wurfverhältnis.
Für Digital-Signage-Anwendungen stellt BenQ das SH04 mit Pantone- und Pantone-Skintone-Validierung, 800 Nits Helligkeit und 95 Prozent DCI-P3-Farbraum für den 24/7-Betrieb vor. Für Bildungs- und Unternehmensanwendungen werden interaktive Displays der RP05 Serie mit Android 15, Google-EDLA-Zertifizierung und integrierter NPU gezeigt. Zusätzlich ist die CP05 Serie zu sehen, die Funktionen wie Raumbuchung am Display, Single Sign-On und eine AI-basierte Meeting-Zusammenfassung integriert.
Den Messeauftritt ergänzt das drahtlose Konferenzsystem Instashow VS25. Das System arbeitet hardwarebasiert, treiberlos und unterstützt BYOD- und BYOM-Szenarien. Sicherheitsfunktionen wie WPA3 Enterprise sind integriert.
BenQ ist auf der ISE 2026 in Halle 3 am Stand 3S200 vertreten.