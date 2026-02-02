Der in China ansässige Akustiktechnologie-Spezialist Audfly nutzt die ISE 2026 in Barcelona, um seine hochpräzise Schallaufnahme und -abstrahlung zu präsentieren, die Digital-Signage- und interaktive Displays in geräuschvollen öffentlichen Umgebungen transformieren soll.

Das Unternehmen präsentiert seine Focus-Aura-Plattform. Diese kombiniert schallstrahlbasierte Lautsprecher mit präziser Mikrofontechnologie, um Nutzern eine personalisierte Audio- und Interaktionszone zu ermöglichen. Der Ansatz ist darauf ausgelegt, dass Nutzer klar hören und sprechen können, ohne dass Schall in den umgebenden Raum abstrahlt. Damit adressiert Audfly eine seit Langem bestehende Herausforderung bei Kiosken und interaktiven Signage-Installationen in stark frequentierten Bereichen wie Einzelhandel, Transport und Ausstellungen.

Laut Audfly kann das System auch in Umgebungen mit hohem Hintergrundlärm eine gezielte Audioausgabe und eine präzise Sprachaufnahme liefern. Es unterstützt Spracherkennung und privates Zuhören, ohne dass Headsets oder geschlossene Kabinen erforderlich sind. Die Technologie ist für die Integration in Displays und Smart-Display-Designs vorgesehen und soll eine neue Ebene der Interaktivität ermöglichen, ohne die bei offenen digitalen Erlebnissen häufig auftretende akustische Störung zu verursachen.

Audfly demonstriert zudem, wie gerichtete Audiolösungen und Beamforming-Mikrofontechnologie direkt in Digital-Signage- und Smart-Display-Designs integriert werden können, bei denen Klang und präzise Mikrofonpositionierung als zentrale Komponenten immersiver, dialogorientierter und AI-gestützter Display-Erlebnisse dienen – und nicht nur als ergänzendes Zusatzmerkmal.

Audfly ist auf der ISE 2026 in Halle 5 an Stand 5N190 vertreten.

Anzeige