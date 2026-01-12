ISE 2026

Syscomtec rückt AV-over-IP in den Mittelpunkt

Auf der Messe in Barcelona präsentiert Syscomtec Digital-Signage, AV-over-IP und Education-Systeme. Dabei wird unter anderem ein Kassenbereich eines Skigebiets nachgebildet.
Im Bereich Digital-Signage demonstriert Syscomtec auf der ISE 2026 den Brightsign Player der Serie 6. (Bild: Syscomtec)
Syscomtec Distribution präsentiert auf der ISE 2026 ein breites Spektrum an AV-Systemlösungen. Der Distributor zeigt aktuelle Technologien aus AV-over-IP, Education und Digital Signage. Zusätzlich zeigt man Produkte von Herstellerpartnern.

Für Digital-Signage zeigt Syscomtec Displays von ProDVX. Die neue S-Serie bringt ein schlankeres Design, Touchscreens sowie eine PoE+ Versorgung mit, mit der die Installation vereinfacht wird. Der Messestand hat zudem einen LED-Boden, dessen Content mit Easescreen-Software betrieben wird.

Zusätzlich bringt Syscomtec Player von Brightsign mit. Die Player HD6 und XD6 verfügen über eine gesteigerte HTML-Performance. Letzterer löst dabei in 4K auf.

Nachgebautes Anwendungsszenario aus Skigebiet

Im Mittelpunkt des Messeauftritts soll wie letztes Jahr das AV-over-IP-System Crossxio stehen. Dafür wird ein Anwendungsszenario aus dem Kassenbereich eines Skigebiets nachgebildet. Gemeinsam mit Partnern wie Easescreen, Feratel, ProDVX und NDPro zeigt Syscomtec, wie Video-, Audio-, USB- und Steuerungssignale über ein 1Gbit-Netzwerk verteilt werden. Die Lösung ist auf 4K 60 Hertz-Signale, USB-Routing und Dante-Audio ausgelegt. Dabei kommt es ohne klassische AV-Matrixhardware aus.

Neu ist der Encoder SCTIPE5100W als Wandanschlussfeld. Das Modul kombiniert USBC mit Video, Daten und 60 Watt Energiezufuhr. Zudem ist HDMI 2.0 integriert HDMI 2.0 und Netzwerk- sowie AV-Signale laufen über ein einziges Kabel.

Für den Bildungsbereich demonstriert Syscomtec zudem ein kompaktes Signalmanagement-System.

Syscomtec ist auf der ISE 2026 am Stand 3G100 zu finden.