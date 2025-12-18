Avocor und AUO Display Plus treten gemeinsam auf

Seit 2024 gehört Avocor zu AUO Display Plus. Der Display-Anbieter wurde nach mehrjähriger Zusammenarbeit übernommen. Auf der ISE 2026 zeigen nun beide Unternehmen Display-Technologien für Corporate, Bildungseinrichtungen und den Handel.

Avocor präsentiert auf der ISE 2026 erstmals eine Digital-Signage-Produktfamilie für Einsatzorte wie Retail, Unternehmensstandorte, Transport und Hospitality. Ergänzend präsentiert das Unternehmen nicht-interaktive Displays, darunter die X Series als Large-Format-LED-Display mit niedrigem Pixelpitch und vereinfachter Montage.

AUO Display Plus stellt Display-Lösungen für den Retail-Einsatz vor, darunter Aecopost als vollfarbige E-Paper-Lösung. Zusätzlich ist ein transparentes MicroLED-Display zu sehen.

Messestand mit thematischen Zonen

Der Messestand ist in mehrere Anwendungsbereiche gegliedert, darunter der Education-Bereich mit der S Series von Avocor mit Google-EDLA-Zertifizierung und Bytello-Software. Der Bereich für Unternehmenskommunikation umfasst die E92 Series in Verbindung mit T1V sowie eine Konfiguration mit Neat Bar und Zoom Rooms. Weitere gezeigte Anbindungen betreffen Jabra, Logitech und Displaynote. Ein separater Retail-Bereich zeigt E-Paper-, MicroLED- und LCD-Displays von AUO Display Plus.

Der gemeinsame Auftritt befindet sich auf der ISE 2026 in Halle 2 am Messestand 2S200.

