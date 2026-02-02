Amino wird die ISE 2026 nutzen, um seinen Single-Player-Ansatz für Digital Signage und Enterprise Video zu präsentieren. Im Fokus steht, wie der Mediaplayer H200 und die Managementplattform Orchestrate Zero-Touch-Deployment, Remote-Management und schnelles Skalieren in anspruchsvollen Umgebungen unterstützen.

Das Unternehmen zeigt die neueste Version von Orchestrate mit einer neuen Benutzeroberfläche, die großflächige Rollouts durch zentrale Provisionierung, Firmware- und Konfigurationsmanagement, Diagnosetools sowie Remote-On-Screen-Validierung vereinfachen soll. Die Plattform unterstützt sowohl cloudbasierte Deployments als auch sichere, geschlossene Netzwerke und adressiert Einsatzszenarien in den Bereichen Hospitality, Retail, Behörden, Militär, Gesundheitswesen und Justizvollzug.

Deutsche Raumfahrt setzt auf Amino

Amino verweist zudem auf einen aktuellen Auftrag des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums (GSOC), das sich für die H200-Serie entschieden hat, um den 24/7-Betrieb von Raumfahrtmissionen zu unterstützen. Das Projekt zeigt die Fähigkeit der Plattform, in sensiblen, abgeschotteten Netzwerken zu arbeiten und dabei zentrales Management sowie hohe Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Live-Demonstrationen sollen zeigen, wie Organisationen Digital Signage und Enterprise Video auf einem einzigen, kommerziellen Player konsolidieren können. Unterstützt werden 4K-UHD-Wiedergabe, drahtlose Konnektivitätsoptionen und Enterprise-taugliches Management. Die neue Orchestrate-Oberfläche hebt außerdem Verbesserungen im Android-App-Management sowie in gruppenbasierten Konfigurations-Workflows hervor, die groß angelegte, wiederholbare Rollouts beschleunigen sollen.

Amino ist auf der ISE 2026 an Stand 4N700 vertreten.

