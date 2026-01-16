Star-Wars-Fans waren bei dieser Aktion wohl außer sich vor Freude. Die Lego Group und Sphere Studios nutzten die Außenfassade von The Sphere in Las Vegas, um während der CES 2026 ein großangelegtes, interaktives Star-Wars-Erlebnis umzusetzen. Dafür wurde die 47.000 Quadratmeter große Exosphere des Veranstaltungsorts in eine aus Legosteinen nachgebildete Version des Todessterns verwandelt – anlässlich der Vorstellung der neuen Plattform Lego Smart Play.

In Zusammenarbeit mit Disney Consumer Products und Lucasfilm inszenierte die Aktivierung den ikonischen Trench Run aus „Star Wars: Eine neue Hoffnung“. Eingeladene Gäste steuerten dabei einen physischen, Lego-inspirierten X-Wing-Cockpit-Simulator, der vor The Sphere aufgebaut war. Die Eingaben der Spieler:innen kontrollierten eine Echtzeit-Spielsequenz, die über die gesamte Exosphere ausgespielt wurde – die erste interaktive Anwendung überhaupt, die auf der LED-Außenhülle der Sphere betrieben wurde. Das Projekt wurde von Sphere Studios konzipiert und produziert.

Neues Lego-System

Die Installation sollte das Konzept hinter Lego Smart Play demonstrieren – ein neues System, das klassisches Bauen mit integrierter digitaler Interaktivität verbindet. Die Plattform basiert auf dem Lego Smart Brick und vernetzten Komponenten wie Smart Minifiguren und Smart Tags. Ihren Einstand gibt sie zunächst in Lego-Star-Wars-Sets.

Lego und Star Wars übernehmen The Sphere im folgenden Video:

„Diese interaktive Exosphere-Erfahrung, die Lego Smart Play und Star Wars in bislang unerreichter Größenordnung zum Leben erweckt, ist die erste Zusammenarbeit, die die neuen immersiven Exosphere-Technologien von The Sphere nutzt. Sie zeigt beispielhaft, wie Marken The Sphere einsetzen können, um auf neue Weise mit ihren Fans in Kontakt zu treten“, sagt Marcus Ellington, Executive Vice President Ad Sales and Sponsorships bei The Sphere.

Aktivierung zeigt Transformation

Lego Smart Play startet am 1. März 2026 in ausgewählten Märkten – zunächst mit drei Star-Wars-„All-In-One“-Sets, die einen Lego Smart Brick, mindestens eine Smart Minifigur und ergänzende Komponenten enthalten. Vorbestellungen sind seit dem 9. Januar auf Lego.com, in Lego Stores und bei ausgewählten Handelspartner möglich.

Die Aktivierung zeigte zudem, wie sehr sich die Lego Group weiterentwickelt hat: vom klassischen Spielwarenhersteller hin zu einer globalen Entertainment- und Erlebnismarke. Nachdem das Unternehmen Mitte der 2000er-Jahre nach einer wirtschaftlichen schwierigen Phase den Fokus wieder auf das Kern-Bausystem gelegt hatte, expandierte Lego kontinuierlich in Bereiche wie Filme, Videospiele, Lizenzprodukte und großangelegte Live-Erlebnisse. Damit positioniert sich die Marke heute neben großen Medien- und Technologiekonzernen – und bleibt sowohl für neue Generationen als auch für langjährige erwachsene Fans kulturell relevant.

