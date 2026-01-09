Im Messe- und Kongresszentrum Ljubljana ist die größte fest installierte Indoor-LED-Wall Sloweniens in Betrieb. Die Anlage misst 8,40 mal 4,72 Meter.

Im Messe- und Kongresszentrum Ljubljana ist die größte fest installierte Indoor-LED-Wall Sloweniens in Betrieb. Die Anlage misst 8,40 mal 4,72 Meter.

Der österreichische LED-Spezilaist Wallerie realisierte im Messe- und Kongresszentrum Ljubljana die größte fest installierte Indoor-LED-Wall Sloweniens, und zwar in der Marmorna Halle. Die LED-Wall misst 8,40 mal 4,72 Meter. Zum Einsatz kommen LEDs von Alfalite mit einem Pixelpitch von 1,8 Millimetern. Die Installation ist als feste Indoor-Lösung ausgeführt. Für den Betrieb ist eine redundante Ansteuerung integriert.

Sebastian Lanner, Geschäftsführer von Wallerie, sagt: „Die Kombination aus europäischen Modulen, Qualitätskontrollen beim Lieferanten und unserer regionalen Präsenz überzeugt den Kunden. Wir stellen schnellen First-Level-Support und technische Betriebssicherheit sicher.“

Die Montage erfolgte innerhalb von zwei Tagen. Das Messe- und Kongresszentrum Ljubljana richtet regelmäßig internationale Events aus. Nach Angaben des Betreibers finden dort jährlich mehrere hundert Veranstaltungen mit insgesamt über 500.000 Besuchern statt.