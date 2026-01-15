Das Savoy Theatre in London hat eine vollständige digitale Erneuerung seiner Außenfassade abgeschlossen. Der britische Systemintegrator ADI installierte dafür eine Reihe maßgefertigter LED-Displays, die zeitgemäße visuelle Inhalte mit dem denkmalgeschützten architektonischen Charakter des Gebäudes verbinden sollen.

Das 142 Jahre alte Theater – bekannt als das erste öffentliche Gebäude weltweit, das mit elektrischen Glühlampen beleuchtet wurde – beauftragte ADI damit, die zur Straße hin ausgerichtete Beschilderung zu modernisieren, ohne das historische Erbe zu beeinträchtigen. Das Projekt umfasst drei neue LED-Displays der MT-Serie: einen 9,68 Quadratmeter großen, gebogenen Screen entlang der Hauptstraße, ein 5,53 Quadratmeter großes, doppelseitiges vertikales Banner an der Fassade sowie ein 6,91 Quadratmeter großes LED-Band, das sich über das Vordach erstreckt und gemeinsam mit dem Savoy Hotel genutzt wird. Zusammen schaffen die Displays mehrere digitale Touchpoints, um Aufführungen zu bewerben und Besucher anzusprechen.

Die MT-Serie von ADI wurde aufgrund ihres geringen Gewichts, der schlanken Bauweise und des energieeffizienten Designs ausgewählt, das eine Integration der Technologie mit minimalen baulichen Eingriffen ermöglichte. Matthew Turbett, General Manager des Savoy Theatre, erklärte, das Team habe einen Partner benötigt, der eine starke visuelle Wirkung liefern könne und zugleich die historische Bausubstanz respektiere – ein Gleichgewicht, das ADI durch zahlreiche Projekte im Londoner West End entwickelt habe.

Die Installation am Savoy Theatre folgt auf jüngste LED-Upgrades von ADI am Prince Edward Theatre, Dominion Theatre und Gielgud Theatre, bei denen gebogene Displays und LED-Bänder eingesetzt wurden, um das öffentliche Erscheinungsbild der jeweiligen Spielstätten zu modernisieren. Der Wechsel von statischer Beschilderung zu hochauflösenden LED-Lösungen im Londoner Theaterdistrikt spiegelt einen übergeordneten Trend hin zu flexibleren, sofort aktualisierbaren Flächen für die Bewerbung von Aufführungen und die Kommunikation mit Besuchern wider.

Drew Burrow, Head of Bespoke & Creative der Display-Sparte von ADI, erklärte, das Projekt am Savoy zeige, wie moderne LED-Technologie historische Veranstaltungsorte aufwerten könne, ohne die Integrität des Standorts zu beeinträchtigen.