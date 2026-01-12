-Displays in Madrid. Dabei kommt erstmals die

Der öffentlich-rechtliche Sender RTVE hat eines seiner Fernsehstudios in Madrid mit zwei Neopix-LED-Displays ausgestattet. Zum Einsatz kommt erstmals die Matix-Alfacob-Technologie von Alfalite.

Installiert wurden LED-Displays der Serie Neopix 1.5 Matix AlfaCOB, die in einer Broadcast-Umgebung eingesetzt werden. Die Installation erfolgt im Rahmen eines Projekts zur Erneuerung der Studioausstattung.

Zum Einsatz kommen zwei maßgefertigte LED-Displays. Ein Display ist gebogen und misst 7 mal 2 Meter. Ein weiteres Display misst 9 mal 1 Meter. Beide Displays dienen als visueller Hintergrund für Nachrichten-, Magazin- und Interviewformate im täglichen Studiobetrieb.

Die installierten Displays arbeiten mit einem Pixelpitch von 1,5 Millimeter. Sie gehören zur Neopix-Serie von Alfalite und sind für kurze Betrachtungsabstände ausgelegt. In das System integriert ist die Chip-on-Board-Technologie Matix AlfaCOB. Laut Hersteller erhöht diese Technologie den Schutz der LED-Oberfläche, unterstützt eine gleichmäßige Darstellung und verbessert die Wärmeableitung bei dauerhaftem Betrieb.

RTVE setzte das Projekt gemeinsam mit Datos Media Technologies um, einem Technologiepartner von Alfalite. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen begann 2021. Im Jahr 2023 installierte RTVE im Rahmen eines früheren Projekts 964 Modularpix Pro 1.9 Orim LED-Module in Studios in Madrid sowie in regionalen Produktionszentren.