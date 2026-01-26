Crossvertise hat seinen aktuellen KMU-Werbeindex für 2025 veröffentlicht. Die Auswertung basiert auf mehr als 2.400 Kampagnen aus dem Jahr 2025 und vergleicht diese mit den Vorjahresdaten. Der Index betrachtet Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen. Demnach sank die Zahl der Kampagnen um 10 Prozent, während das Gesamtvolumen der Media-Investitionen um 17 Prozent stieg.

Das durchschnittliche Budget pro Kampagne erhöhte sich gegenüber 2024 um 31 Prozent. Rund 51 Prozent der Werbeausgaben entfielen auf Online-Kanäle. Der TV-Anteil lag bei 29 Prozent, wobei lineares Fernsehen und Connected TV jeweils etwa die Hälfte dieses Volumens ausmachten. Außenwerbung erreichte einen Anteil von rund 16 Prozent. Print, Radio und Kino blieben laut Analyse Nischenkanäle.

Innerhalb der Außenwerbung wuchs Digital-Out-of-Home 2025 laut Nielsen um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Brutto-Werbeumsatz stieg damit auf rund 1,7 Milliarden Euro, während DooH innerhalb der Außenwerbung einen Marktanteil von 48 Prozent erreichte.

Im Bereich DooH setzte sich das Wachstum fort. Die DooH-Budgets stiegen im Vergleich zu 2024 um 6 Prozent, die Anzahl der Kampagnen nahm um 19 Prozent zu. Innerhalb der Außenwerbung erreichte DooH damit einen Anteil von 12 Prozent und lag damit über dem Vorjahreswert von 8 Prozent.

Die Auswertung der Touchpoints zeigt eine Konzentration auf digitale Displays an stark frequentierten Standorten. Gemessen an der Belegungshäufigkeit entfielen 34 Prozent der DooH-Ausspielungen auf Bahnhöfe, 24 Prozent auf City-Medien und 21 Prozent auf Displays am Point of Sale.

Auf Gesamtmarktebene wuchs DooH 2025 laut Nielsen um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

